Общество

Митинг в защиту «Псковпассажиравтотранса» проходит в Пскове

В субботу, 22 декабря, на Октябрьской площади в Пскове проходит митинг в поддержку ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Решение о его проведении было принято профкомом ГППО «Псковпассажиравтотранс», уведомление о проведении митинга было подано Псковским областным советом профсоюзов 11 декабря 2018 года. Митинг согласован.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, цель акции - выражение позиции жителей Псковской области и коллектива ГППО «Псковпассажиравтотранс» в отношении ситуации на предприятии. Участники митинга намерены потребовать от исполнительных органов власти и руководства предприятия предоставления коллективу работников разработанного плана стабилизации и развития государственного предприятия.

Также в числе требований - обеспечение мер по недопущению банкротства и закрытия ГППО «Псковпассажиравтотранс»; прекращение фактического захвата государственных ресурсов ГППО «Псковпассажиравтотранс» со стороны частного перевозчика ООО «СтарТранс» и деструктивных действий в отношении членов профсоюза и первичной профсоюзной организации ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В ходе митинга отмечалось, что «Псковпассажиравтотранс» находится на грани банкротства. Тяжелое положение предприятий общественного транспорта - это беда не только Псковской области, в целом по стране в более шести регионах государственные транспортные предприятия находятся примерно в такой же ситуации.

Работники «Псковпассажиравтотранса» задались главным вопросом, что будет с предприятием? Вспомнив всю историю предприятия за последние годы, работники пришли к выводу, что «Псковпассажиравтотрансу» сознательно не давали подняться, а «это уже вредительство».

Работников «Псковпассажиравтотранса» возмущает, что нынешний руководитель привез с собой водителей-экспертов, которые якобы должны были разъяснить псковичам, как работать. Но эти «эксперты» даже не представляют себе, что такое путевой лист, а «билеты вообще были для них новостью».

Государственное предприятие «Псковпассажиравтотранс» находится на грани банкротства. Концепция «сохранения» предприятия, предлагаемая новым руководителем (третьим за последние 4 года), предполагает, что на государственный автопарк будет выполнять некие организационные функции, а работать на маршрутах будут приглашенные перевозчики.

В ходе митинга работники «Псковпассажиравтотранса» выразили свое категорическое несогласие с такой перспективой и с текущим положением дел на предприятии. Сотрудники уверены, что выбранный путь пагубен, сторонние организации уводят деньги из предприятия, от такой спонсорской помощи «Псковпассажиравтотранс» обанкротится, и его история закончится.