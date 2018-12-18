Общество

8 передвижных и 11 модульных ФАПов приобретут в Псковской области в 2019 году

В 2019 году на национальный проект «Демография» в Псковской области запланировано более 2 млрд рублей, 1,1 млрд из которых пойдет на финансовую поддержку семей при рождении ребенка. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе сессии Псковского областного Собрания 25 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.



«Важнейшие ключевые показатели к 2024 году: повышение суммарного коэффициента рождаемости на 6%; 100-процентная доступность дошкольного образования и увеличение в 4 раза числа женщин, которым предоставляется дополнительное образование в декретном отпуске.

Также мы должны увеличить от нуля до 16% доли граждан, получающих социальные услуги в стационаре, и с 17% до 70% – охват пожилых граждан профилактическими осмотрами», - отметил он.

На нацпроект «Здравоохранение» в следующем году предусмотрено 756 млн рублей. «Мы приобретем 8 передвижных и 11 модульных ФАПов и 5 аппаратов Флюмамм.

На обновление материально-технической базы онкологических центров и помощь в борьбе с раком Псковская область направит 189 млн рублей», - рассказал губернатор.

Итоговый показатель, который планируется достичь, – снижение смертности от новообразований (с 242,5 до 228,9 на 100 тыс. населения).

«Все до единого населенные пункты с населением от 100 человек должны оказаться в зоне доступности медицинских организаций», - заявил глава региона.

Также в правительстве, по его словам, с положительной резолюцией президента находится обращение о выделении дополнительных 500 млн рублей на приобретении дополнительного медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Псковской области.