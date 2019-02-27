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Общество

В ожидании мусорного коллапса

01.03.2019 09:00|ПсковКомментариев: 9

Центральной темой 29-й сессии Псковского областного Собрания депутатов стал вопрос о так называемой «мусорной реформе»

В «повестке дня» тема значилась под пунктом №1. По-существу она таковой и являлась, поскольку для очень и очень многих псковичей стала крайне раздражающей: кого-то из жителей возмутили цифры в квитанциях, кого-то само качество услуги от свежеиспеченного регоператора — ООО «Экопром», а если называть вещи своими именами, полное отсутствие этой самой услуги, в результате чего псковские веси буквально зарастают твердыми коммунальными отходами.

Однако для «затравки», в качестве своего рода преамбулы к серьезному разговору, депутаты заслушали представителей фракций. Традиционные «десятиминутки» уложились примерно в полчаса неочевидной публицистики, принятой парламентским большинством со смирением и сарказмом. Да, во время спичей на некоторых лицах была заметна плохо скрываемая ирония.

Первым с трибуны выступил коммунист Дмитрий Михайлов, который озвучил целый веер как региональных, так и федеральных проблем, начиная от засилья иностранного капитала в пищевой промышленности России, до попыток Кремля «задавить протест в зародыше». При этом Михайлов привел весьма безрадостную статистику: так, по данным депутата, Россия занимает 114-ое место по качеству дорог в мире, 124-ое — по эффективности власти, и только 143-е по гражданским свободам. «Ситуация в России продолжает ухудшаться. Страна переживает тяжелейший кризис. В этих условиях естественен рост протестных настроений в обществе», - констатировал член КПРФ.

Представитель ЛДПР Антон Минаков, не вставая с места, обрушился на городские власти, не сумевшие обеспечить зимнюю уборку от грязи и снега. «На выходных ко мне собирались приехать родственники, так я попросил их не приезжать, потому что мне стыдно. Стыдно показывать такой город», - посетовал жириновец и обратился к интервью главы Пскова Ивана Цецерского, прозвучавшему в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», в котором градоначальник оправдывал ситуацию недофинансированием со стороны областной власти. Мол, непонятно, где же Цецерский был раньше и почему не бил тревогу по поводу тяжелого положения с уборкой. «Если глава Пскова думает, что снег растает сам собой, так он не растает, потому что завтра и на выходные обещали снегопады», - выдал неблагоприятный прогноз на будущее Антон Минаков.

«История учит тому, что ничему не учит», - хрипя больным горлом, начал свой спич лидер псковских яблочников Лев Шлосберг, и далее, как всегда, поэтично, с отступлением на тридцать лет назад, в «морок тоталитаризма», описал актуальную ситуацию в стране: «Снова появился нежелательный для власти народ. Инакомыслие снова стало экстремизмом. Сколько можно производить эксперимент над одним и тем же народом? Страна, как и тридцать лет назад, полна смертельно опасных иллюзий». Говоря о крахе Советского Союза как об аналогии нынешнему времени, Шлосберг поставил диагноз современной России - «неадекватность»: «Что это было, глупость или предательство? Это был просто итог неадекватности».

В свою очередь депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский постарался быть ближе к насущной повестке дня и кратко раскрыл свой позитивный взгляд на «мусорную реформу». Его тезисы: как прежде, жить уже невозможно, старую систему оставлять нельзя, она загрязняла леса и зоны отдыха. Мы должны научиться не только собирать твердые коммунальные отходы, но и их перерабатывать. Вскоре начнется реализация нового партийного проекта «Единой России» - «Чистая страна». В общении с общественностью нужно использовать все имеющиеся площадки, как на уровне губернатора, так и на уровне Госдумы. «Не должно быть такого: люди регулярно платят по тарифам, а свалки на прежнем месте», - высказал благое пожелание депутат.

Затем, в рамках «парламентского часа», с докладом «О сборе и утилизации твердых коммунальных отходов» выступил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Чиновник рассказал о том, что регоператор — ООО «Экоппром» был избран по результатам открытого конкурса, в регионе утверждена территориальная схема по обращению с ТКО, утверждены все необходимые нормативно-правовые документы. Нормативы были подсчитаны по итогам замеров в муниципальных образованиях. В конце прошлого года были установлены соответствующие тарифы. Правда, в настоящий момент наблюдаются определенные сложности. В частности, негатив со стороны населения. Поскольку люди видят, что услуга фактически та же, а платить приходится больше.

Но это временные трудности. Псковская область вошла в программу «Чистая страна», согласно которой на территории региона будут два экотехнопарка по переработке мусора. Построить такие объекты непросто. К тому же это дорого. Но на эти цели правительство выделит 1 миллиард рублей. В основном люди не против «мусорной реформы», просто они находятся в информационном вакууме. В нашем регионе реформа в целом осуществляется «очень мягко». К сожалению, не всегда правильно выставляются квитанции: деньги начисляются на умерших людей, уехавших и так далее. Актуальных данных у регоператора нет.

Сейчас, впрочем, база данных обновляется. Выездные рабочие группы выезжают в районы, где осуществляют перерасчет за услугу и устанавливают настоящее число жильцов. «Есть случаи, когда выставлен счет на одного человека, а фактически проживает трое, и люди сами извещают об этом», - поделился отрадным фактом Сергей Грахов (что тут же вызвало оживление и гул недоверия среди депутатов). Вопрос поддержки социально незащищенных категорий граждан, например, многодетных семей, сейчас, по информации чиновника, прорабатывается в министерстве финансов. И так далее. Общий тон выступления: проблемы есть, но они постепенно решаются.

Далее последовали вопросы и реплики депутатов, которые тут же опрокинули более-менее благостную картинку, созданную председателем комитета по строительству и ЖКХ. Причем не было никакой разницы, от «партии власти» этот депутат, или от оппозиции. Вопросы были острые и, что называется, с мест, от земли. Народные избранники явно владели реальной ситуацией, которая весьма далека от благостной.

Спрашивали и про формирование тарифа, и про льготы, и про раздельный сбор мусора, но самую острую критику вызвало несоответствие цены и реального качества услуги, которое буквально бросается в глаза.

Заместитель председателя областного Собрания Виктор Остренко спросил про отсутствие «обратной связи» с населением: «Есть телефоны, но людям по ним элементарно не дозвониться, ведь можно было организовать этот процесс»? Второй вопрос Виктора Остренко касался взаимодействия с органами местного самоуправления, которого, по его сведениям, тоже нет.

Сергей Грахов ответил, что «горячая линия» работает, но неэффективно: «В день поступает порядка двух тысяч звонков, и регоператор не успевает на них отвечать. Поэтому принято решение о создании «горячей линии» при администрации», - проинформировал чиновник. - «В части заключения договоров, то физическим лицам заключать их не надо, поскольку тут действует публичный договор оферты. Всем юридическим лицам, напротив, заключать договоры нужно. Что касается размеров тарифов, то они, по мнению Сергея Грахова, на самом деле невысокие: «Мы где-то в середине списка». Тариф складывается из того, что в регионе примерно 8 тысяч населенных пунктов, а где-то жителей нет, или один-два человека, и до каждого, согласно закону, необходимо доехать. «У нас в тарифе очень большая транспортная составляющая», - объяснил главный по ЖКХ.

Этот довод не убедил вице-спикера, члена фракции КПРФ Анатолия Копосова, который заметил: «Повышение тарифа в два раза без изменений качества, - я думал, это будет инвестиция. Но сегодня я заплатил в два раза больше, а ничего не изменилось! Один контейнер как стоял, так и стоит».

Еще более категоричен в оценках происходящего был единоросс Алексей Севастьянов: «Как людям объяснить, почему стало дороже, но стало никак? Десять лет никакой проблемы не было, а теперь она есть. Бабульки обмануты государством прямо со старта, понимаете?» - пользуясь спортивной терминологией, вопросил Алексей Севастьянов. «Все прежние годы у жителей забирали мусор, а теперь они сами должны его тащить на дорогу, чтобы отдать регоператору с двух до четырех дня. Что это такое?».

Весь последующий разговор депутатов с Сергеем Граховым напоминал расстрел вратаря в беспрерывном пенальти, причем все мячи попадали в ворота, и, по сути, ни один удар не был отражен. Чиновник был бессилен парировать резонные упреки народных избранников. Ситуация складывается абсурдная. К примеру, если прежде жители могли сами вывозить мусор, то теперь они не имеют на это права. Обязаны ждать услуг регоператора. А регоператор к ним не спешит. Или: раньше мусорные фирмы приезжали по звонку. А теперь — нет такой опции. И самое вопиющее — с населением работают те же фирмы, которые стали субподрядчиками у ООО «Экопром».

Лев Шлосберг поставил под сомнению итоги конкурса, цитирую: «Никто, кроме «Мехуборки», и не мог выиграть этот конкурс. Он выглядел как конкурс с заранее заданным результатом. К работе компания не готова, Псковской области не знает. Компания ждет миллиарды, которые на нее свалятся от правительства».

Еще более удручающую картину нарисовал депутат от «Единой России», член комитета по труду и социальной политике Ирина Богачева: «Тарифы для нас фактически утроились, а ничего не изменилось! У регоператора истерическое отношение к медицинским отходам, хотя они ничем не отличаются от отходов детских садов, например. Нас всех срочно заставили делать специальные паспорта. Мы что, лепрозорий? Нормативы непомерно завышены! Моя больница в Острове должна будет заплатить миллион рублей! Если хотите, это крик души!».

Нелицеприятную оценку ситуации дал депутат Всеволод Козловский: «Мы ни слова не говорим о регоператоре. Кто он, откуда и почему? Кто есть сам оператор, а кто субоператоры? Или регоператор — это просто прокладка для сбора денег с населения?».

Своего рода итог подвел спикер областного Собрания Александр Котов, который констатировал, что — цитирую: «Из половины территорий области ТКО на сегодняшний день попросту не вывозятся!», а вице-спикер Виктор Антонов в свойственной ему манере оценил деятельность профильного комитета, как неудовлетворительную, мол, ни на один вопрос Сергей Грахов по-существу не ответил. Между тем, если все будет продолжаться так, как первые два месяца, Псковщину неизбежно ждет мусорный коллапс, и иначе эту ситуацию назвать нельзя. Однако, оказывается, к регоператору нельзя применить даже какие-то реальные санкции! Или, во всяком случае, этот вопрос достаточно не проработан.

По итогам дискуссии депутаты все-таки проголосовали за постановление, однако с поправкой: обязательно вернуться к вопросу работы регоператора спустя два месяца, в мае, однако никто никого не успокоил, и сам разговор в областном парламенте оставил стойкое впечатление неизбежно надвигающейся мусорной катастрофы.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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