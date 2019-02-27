Общество

На новом «Титан-Полимере» не будет трубы для выброса отходов, заявил эксперт в области полимеров

«У завода даже нет трубы, которая рассеивала бы вредные вещества, потому что рассеивать нечего», - заявил технический консультант «Титан-Полимер», кандидат технических наук, эксперт в области полимеров Виктор Керницкий в эфире передачи «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Эксперт сообщил, что никакого неприятного запаха не будет ощущаться даже на самом заводе. И что завод в принципе интересен тем, что у него нет трубы. Единственная труба - это газовая котельная, которой обогреваются реакторы. «Если бы на заводе были вредности, то их нужно было бы рассеивать, чтобы не вредить работникам завода, соответственно была бы труба. Но ее нет», - сообщил Виктор Керницкий.

Для того, чтобы уверить горожан в безопасности завода, технический консультант «Титан-Полимер» привел в пример завод, который построен в Твери в черте города и признан самым экологичным в Тверской области. По его словам, рядом с ним находятся большой супермаркет и торговый центр, а в 700 метрах расположена администрация.