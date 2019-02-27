Общество

Мы пришли сюда надолго и не можем предложить жителям какую-то ущербную технологию - гендиректор завода «Титан-Полимер»

Генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко и технический консультант завода, эксперт в области полимеров Виктор Керницкий рассказали в эфире передачи «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове, по какому принципу будет работать производство.

«У этого завода технология производства всего из двух компонентов, один из которых - это терефталевая кислота, специальный порошок. Два компонента смешиваются и проходят этапы обработки в четырех реакторах, и самое опасное, что может случиться - это попадание воздуха в реактор, так как что-то может окислиться», - сообщил Герман Петрушко.

В производстве будут задействованы полимеры в гранулах. Со слов гостей эфира, по уровню технической оснащенности этот завод не имеет равных в мире. «Мы пришли сюда надолго. Мы не можем предложить жителям какую-то ущербную технологию», - заявил Герман Петрушко

Со слов Виктора Керницкого, 2 класс опасности присвоен заводу в основном из-за того, что на площадке может быть достаточно большое количество сырья, и в день на территорию может заезжать до 60 грузовиков. «Никому не понравится, если у дома целый день будут ездить фуры», - сказал эксперт.

Также гости заявили, что нет смысла сравнивать псковский завод с каучуковым, на котором был пожар, потому что там используются легковоспламеняющиеся жидкости и газы, это завод другого уровня. А в Пскове будут так называемые «чистые технологии».

Первым этапом производства станет получение пленок. «Люди будут ходить в халатах, шапочках, тапочках. Мы не боимся, что заразится человек, мы переживаем, что человек заразит пленку. Она потом пойдет в медицину и те сферы, где продукция должна быть безусловно высокого качества», - поделился генеральный директор «Татан-Полимера».