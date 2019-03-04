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К 34-м Кикоинским чтениям в Пскове приведут в порядок бюст выдающегося ученого и прилегающую территорию

Организацию в Псковской области 34-х Кикоинских чтений, которые пройдут 28-29 марта в Пскове, обсудили сегодня, 6 марта, на совещании под руководством Губернатора Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в работе приняли участие руководители органов исполнительной власти, администрации Пскова и представители Псковского государственного университета.

Губернатор подчеркнул, что Псковская область неразрывно связана с именем выдающегося ученого-физика Исаака Константиновича Кикоина: он окончил школу №1 города Пскова. «Это выдающийся академик, который получил свою ученую степень в 27 лет. Он сделал не одно основополагающее открытие в физике твердого тела, атомной, ядерной физике, а по его учебнику до сих пор учатся наши школьники и студенты. Вместе с Игорем Курчатовым он выступил основателем Курчатовского института, который остается одним из ведущих научных центров России и партнером нашего региона», - сказал Михаил Ведерников.

Руководитель области добавил, что на недавней встрече с президентом НИЦ Михаилом Ковальчуком Михаил Ведерников договорился о проведении совместных проектов: стажировок для студентов, создании молодежного интеллектуального центра, а также о ежегодном проведении в Пскове Кикоинских чтений.

«Каждый год чтения объединяют широкий круг ученых, продолжающих дело Исаака Кикоина, и проведение этой важной научной конференции в Псковской области, даст толчок к популяризации физики, а молодым ученым - шанс для своего продвижения и профессионального развития», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Участники совещания обсудили программу 34-х чтений. Свое участие в мероприятии уже подтвердили порядка 70 человек. По традиции в рамках чтений состоятся доклады и научные выступления, которые пройдут на базе Псковского государственного университета, опорного вуза России. Также предлагается дополнить программу чтений олимпиадой по физике, классными часами и тематическими уроками в школах, уличной выставкой и созданием граффити, посвященного Исааку Кикоину.

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Среди предложений и учреждение премии им. И. К. Кикоина, которая будет вручаться победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике по 4 номинациям: лучшему школьнику, аспиранту, студенту, преподавателю.

Предполагается, что откроются Кикоинские чтения возложением цветов к бюсту академика, расположенного в сквере между домами № № 38 и 40 по Октябрьскому проспекту. В связи с этим губернатор поставил задачу привести в порядок сам бюст и прилегающую территорию.

«Времени мало, но, объединив усилия, мы сможем подготовить и провести все мероприятия на достойном уровне. Это пробный шар, он ляжет в основу нашего тесного сотрудничества с Курчатовским институтом, которое будет крайне полезно для Псковской области», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908-1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти Государственных премий СССР.