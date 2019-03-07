Общество

В Псковской области пройдет серия мероприятий, посвященных 180-летию Модеста Мусоргского

Жителей Псковской области ждут на серию мероприятий, посвященных 180-летию со дня рождения композитора Модеста Мусорского. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в государственном комитете по культуре Псковской области.

Так, Мемориальный музей-усадьба М. П. Мусоргского (поселок Наумово Куньинского района) в течение марта отметит этот юбилей научной конференцией и концертами, а также награждением победителей викторины «Жизнь и творчество М. П. Мусоргского». Первый концерт состоится уже 12 марта в 12.00, в Белом зале усадебного дома. Перед зрителями выступят учащиеся великолукской музыкальной школы №1 имени М.П. Мусоргского, которые исполнят несколько вокальных и инструментальных произведений русских и зарубежных композиторов.

В Великих Луках же 14 - 16 марта пройдет 3-я международная научно-практическая конференция «Истоки. Истина. Искусство». Это совместный проект музея и Центра эстетического воспитания Великих Лук при поддержке Министерства культуры РФ и Российского института истории искусств (г. Санкт-Петербург).

Напомним, 180 лет со дня рождения гениального композитора Модеста Петровича Мусоргского исполнится 21 марта.