Общество

Привлечь европейских экспертов к проведению экспертизы проекта строительства завода «Титан-Полимер» предложил Олег Брячак

Привлечь европейских экспертов к проведению экспертизы проекта строительства завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино» предложил руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Он констатировал, что вокруг темы строительства химзавода образовался широкий общественный резонанс, но основывается он «на каких-то обрывках из интернета, слухах и предположениях». Точки над i, по мнению депутата, должна поставить экспертиза.

«Администрация должна незамедлительно рассказать псковичам все об этом проекте. Самое главное, на что должна сейчас сделать упор администрация области, - это экологическая экспертиза данного проекта. Но в состав экспертов, которые ее будут проводить, должны входить люди, которым псковичи будут реально доверять», - подчеркнул гость студии, заметив, что в их число должны входить «не только ученые, химики, но и лидеры общественного мнения - такие как, допустим, лидеры партий, общественных объединений, просто уважаемые псковичи — учителя, писатели, рабочие».

Также Олег Брячак считает логичным, чтобы в состав рабочей группы, которая займется экспертизой проекта, вошли представители со стороны Эстонии. «Вот тогда вопросов останется совсем мало и накал страстей спадет, учитывая высокий уровень доверия европейским экспертным институтам», - убежден он с учетом того, что «заинтересовать зарубежных экспертов на территории нашей страны не получится».

Единственным выходом из споров вокруг строительства завода, по мнению депутата, могло бы стать «придание широкого общественного резонанса проведению экологической экспертизы с привлечением европейских экологов и доведение этой информации до каждого заинтересованного гражданина», в частности, до жителей Псковского, Печорского, Палкинского районов и города Пскова. «И вот когда у человека будет на руках конкретика, когда там будут подписи в том числе европейских экспертов, и шаг вправо — шаг влево будет уже не сделать, вот тогда это будет уже серьезный конструктивный разговор», - полагает Олег Брячак.

Кроме того, гость студии сообщил, что его мнение по строительству завода «Титан-Полимер» будет совпадать с настроениями псковичей, поскольку он является депутатом, законным представителем их интересов.