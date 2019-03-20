Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Рефинансирование кредитов
Чувство обманутого налогоплательщика
Трэш и трепет!
Сами виноваты!
Псковичи о «Несвятых святых»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Скандалы, интриги, расследования
 
 
 
ещё Общество 20.03.2019 17:482 Как организовано питание детей в школах Пскова, родители разобрались лично 21.03.2019 13:020 В Великих Луках бездомных обследовали на туберкулез 21.03.2019 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.03.2019 12:590 Команда Порховского района победила в первом межмуниципальном этапе областного фестиваля ГТО 21.03.2019 12:440 Пыталовский суд обязал предоставить жилье сироте 21.03.2019 12:380 Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
 
 
 
Самое популярное 18.03.2019 20:497 Интерактив: Дороги мало, уже по тротуарам ездят 19.03.2019 19:150 Продавцы овощей и водители автобусов в Якутске не вышли на работу из страха за свою безопасность 18.03.2019 11:1612 Псковский «мусорный» регоператор два месяца подряд не оплачивает услуги «СпецТрансКома» 18.03.2019 11:413 Скончался Почетный гражданин города Пскова, заслуженный строитель России Анатолий Изосин 18.03.2019 17:085 Власти Псковской области готовы помочь семье Перчиковых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента

21.03.2019 12:11|ПсковКомментариев: 1

Вопрос о строительстве производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» будет рассмотрен на сессии 28 марта в формате парламентского часа. Такое решение принял Совет Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты единодушно согласились, что резонансный вопрос требует внимания законодательного органа. Областное Собрание готово направить рекомендации в адрес исполнительной власти и резидента ОЭЗ «Моглино», их перечень будет подготовлен к заседанию комитета по законодательству или сформирован по итогу обсуждения.

Всего же в повестке 31-сессии Псковского областного Собрания депутатов 12 вопросов. В частности, депутаты заслушают отчет о деятельности УМВД РФ по Псковской области за 2018 год, рассмотрят ряд инициатив, корректирующих порядок предоставления мер социальной поддержки - например, в ежемесячное пособие многодетным семьям на оплату коммунальных услуг предложено внести расходы на оплату за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, в повестку включен вопрос об изменении действующей редакции закона «О наказах избирателей» - по результатам проведенного анализа практики работы с наказами избирателей за прошедшие годы заместитель председателя Собрания депутатов Борис Полозов предложил внести дополнения и уточнения.

«Мы считаем, что депутат, подающий наказ своих избирателей в областное Собрание, должен в первую очередь и сам работать с этим наказом - не просто отдать, и дальше пусть кто-то занимается этим вопросом, а проработать предварительно с органами местного самоуправления и органами госвласти. Возможно, прозвучавший наказ уже находится в работе или может решаться другими методами - депутат, подающий наказ, должен знать это досконально», - прокомментировал суть предложенных изменений Борис Полозов.

Следить за ходом сессии можно онлайн - аудио и видео трансляция доступна на официальном сайте Собрания. Начало заседания - в 11:00.

Теги: #псковское областное собрание #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?
В опросе приняло участие 1604 человека
Сюжет: Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента Привлечь европейских экспертов к проведению экспертизы проекта строительства завода «Титан-Полимер» предложил Олег Брячак Стали известны обязательства, которые взял на себя «Титан-Полимер» в рамках соглашения с Псковской областью Общественные слушания по заводу «Титан-Полимер» перенесены на позднюю осень Псковский завод «Титан-Полимер» на 80% будет финансироваться за счет заемных средств Взрыва на псковском заводе «Титан-Полимер» быть не может - Михаил Сутягинский Михаил Сутягинский предложил заменить вредный этанол в Псковской области на изопропиловый спирт ГК «Титан» намерена открыть научно-технический центр на базе ПсковГУ Информационный офис «Титан-Полимер» откроется в Пскове 18 марта Отработанную в процессе производства ПЭТФ-гранул воду на заводе «Титан-Полимер» будут очищать до степени питьевой Константин Вилков: Партия «Родина» определится со своей позиции по «Титан-Полимеру» после заключения экспертов Михаил Ведерников: Все этапы строительства завода «Титан-Полимера» будут проходить открыто Эксперты ПсковГУ проверят экологичность псковского «Титан-Полимера» «Акценты» Донецкого: Битва с «Титаном», казус Киянца и Ганзейская «лужа» Об экологической безопасности завода, технологии производства и общественных слушаниях рассказали представители «Титан-Полимера» Гендиректор «Титан-Полимера» посоветовал псковским депутатам «не читать всякой ерунды» Четыре фракции Псковского областного Собрания потребовали вынести на парламентский час вопрос о строительстве завода «Титан-Полимер»  «Дневной дозор»: Общественная дискуссия вокруг строительства завода «Титан-Полимер» Александр Котов: Строительство «Титан-Полимера» должно проходить под контролем федеральных надзорных органов Гендиректор «Титан-Полимера» рассказал о практической пользе строительства завода Мы пришли сюда надолго и не можем предложить жителям какую-то ущербную технологию - гендиректор завода «Титан-Полимер» На новом «Титан-Полимере» не будет трубы для выброса отходов, заявил эксперт в области полимеров Гендиректор завода «Титан-Полимер»: С точки зрения экологии завод абсолютно безопасен Интерактив: Пскову нужны новые предприятия Александр Козловский предложил создать Экспертный совет из членов РСПП по строительству химзавода под Псковом В Пскове состоялся митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Псковские профсоюзы обсудили информацию о строительстве завода «Титан-Полимер» Эксперт о заводе «Титан-Полимер»: Экологическое воздействие от таких предприятий - минимально В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за строительством «Титан-Полимера» Псковские коммунисты инициируют референдум по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» Председатель Совета директоров ГК «Титан» выступил с видеобращением к псковичам Николая Рассадина радует, что у «Титан-Полимера» есть желание вступить в диалог с жителями Иван Цецерский направит Михаилу Ведерникову запрос по поводу открытия завода «Титан-Полимер» в «Моглино» Игорь Девятко положительно оценивает появление «Титан-Полимера» в «Моглино» Михаил Сутягинский: «Титан-Полимер» - это градообразующее предприятие Строгие экологические требования будут предъявляться к заводу «Титан-Полимер» еще на этапе строительства - Виктор Мусатов На заводе «Титан-Полимер» намерены уменьшить негативное влияние на экологию в 1,5-2 раза в процессе работы ГК «Титан» готова выделить 2 млрд рублей подрядчикам при строительстве химзавода под Псковом ГК «Титан» проведет общественные слушания в Пскове по строительству химзавода в ОЭЗ «Моглино» В ГК «Титан-Полимер» ответили на самые важные вопросы о химкомбинате под Псковом Псковское отделение КПРФ намерено провести референдум по вопросу строительства химкомбината под Псковом Игорь Савицкий о «Моглино», «Титан-Полимере», «Зубчатке» и опасениях за Псков и свою семью Михаил Ведерников заключил с ГК «Титан» соглашение об экологическом партнерстве Свыше 76% читателей ПЛН выступили категорически против строительства химкомбината под Псковом Лев Шлосберг: Отдать ОЭЗ «Моглино» под жилую застройку - самое большое благо, которое можно сделать Председатель Общественной палаты: Связанные с моглинским заводом проблемы мы еще не рассматривали ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? «Акценты» Донецкого: Судьба Курил, химкомбинат под Моглино и «Крещендо» - ёк «Дневной дозор»: ОЭЗ «Моглино»: точка экономического роста региона или финансовая дыра? Игорь Савицкий призвал гендиректора ОЭЗ «Моглино» письменно ответить на его критику Игорь Савицкий: ОЭЗ «Моглино» - это не драйвер развития экономики, а финансовая дыра ОЭЗ «Моглино» и ГК «Титан» переходят к реализации соглашений между Псковской и Омской областями ОЭЗ «Моглино» выделят средства из областного бюджета на приобретение земельного участка для подпроекта «Титан-Полимера» Завод «Титан-Полимер» может открыться в Пскове в начале 2019 года На ярмарке вакансий у стенда «Титан-Полимера» образовалась очередь «Титан» получил свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино» Псковский завод «Титан-Полимер» открыл прием персонала Упаковочное оборудование для «Титан-Полимера» поставит итальянская компания Застроить территорию ОЭЗ «Моглино» коттеджами предлагает Игорь Савицкий Торжественной церемонией вручения резидентам ОЭЗ «Моглино» ключей от заводов завершился первый день выездной сессии ПМЭФ Минпроторг одобрил проект ГК «Титан» по созданию производства в ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич: Именно технологии в «Моглино» позволят сохранить экологию На территории ОЭЗ «Моглино» планируют производить ПЭТФ гранулы и БОПЭТ пленку
21.03.2019, 13:170 Три кандидата от КПРФ претендуют на участие в допвыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу 21.03.2019, 13:080 Интерактив: Фонтан из люка 21.03.2019, 13:070 ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова 21.03.2019, 13:020 В Великих Луках бездомных обследовали на туберкулез
21.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.03.2019, 12:590 Команда Порховского района победила в первом межмуниципальном этапе областного фестиваля ГТО 21.03.2019, 12:440 Пыталовский суд обязал предоставить жилье сироте 21.03.2019, 12:410 Псковский биатлонист стал бронзовым призером в мега-масс-старте чемпионата России
21.03.2019, 12:390 В ПсковГУ прошла инаугурация председателя Объединенного совета обучающихся 21.03.2019, 12:380 Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов 21.03.2019, 12:370 И.о. руководителя псковского управления Росреестра провел личный прием граждан в приемной президента 21.03.2019, 12:320 Пограничниками выявлен пскович, разместивший экстремистские материалы в сети
21.03.2019, 12:220 На руках у жителей Псковской области находится порядка 43 тысяч единиц оружия 21.03.2019, 12:111 Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента 21.03.2019, 12:081 Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное - чтобы зрители радовались! 21.03.2019, 11:560 В комитете по тарифам объяснили, почему в состав оплаты услуги за вывоз мусора включен НДС
21.03.2019, 11:540 В Пскове собираются ликвидировать Управление капитального строительства 21.03.2019, 11:520 Сотрудники псковской вневедомственной охраны в 2018 году пресекли 1160 попыток обокрасть охраняемые объекты 21.03.2019, 11:390 После отмены НДС для мусорного регоператора существенного снижения тарифов ожидать не стоит - Елена Пилипенко 21.03.2019, 11:350 «Сообразим на троих»: Резонансные темы недели
21.03.2019, 11:350 Пик весеннего половодья в Псковской области ожидается в начале апреля 21.03.2019, 11:330 Госдума приняла закон о выплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума 21.03.2019, 11:290 Bloomberg узнал о сценарии сохранения Путина у власти через присоединение Белоруссии 21.03.2019, 11:260 Начальник управления Росгвардии по Псковской области: В 2019 году одна из главных задач - обеспечение безопасности на Ганзейских днях
21.03.2019, 11:070 Великолучанке, фиктивно зарегистрировавшей узбечек и таджика, грозит до 3 лет колонии 21.03.2019, 11:030 Коммунист Дмитрий Михайлов станет гостем программы «Гайд-парк» 21.03.2019, 10:593 В Псковской области с 1 апреля снизятся тарифы на захоронение и вывоз ТКО 21.03.2019, 10:560 42 тысячи жителей Псковской области сдавали нормы ГТО за последние 5 лет
21.03.2019, 10:530 «ТВ ПсковГУ»: С чего начинать карьеру студентам? 21.03.2019, 10:490 Задача по демографии: найден ли ответ? 21.03.2019, 10:450 Глава Оренбургской области попросил об отставке 21.03.2019, 10:400 Псковский городской молодежный центр проведет «Неделю экологии»
21.03.2019, 10:370 Выставка юной художницы Лайлы Мевес открыла Фестиваль русской музыки в Пскове 21.03.2019, 10:350 В Великих Луках 2 образовательных учреждения скрывали информацию о своей деятельности 21.03.2019, 10:220 В экспозиции Псковского музея провели съемки документального фильма о войне 21.03.2019, 10:220 Губернатор Мурманской области Ковтун подала в отставку
21.03.2019, 10:190 И.о. заместителя главы Новоржевского района незаконно приватизировал служебную квартиру 21.03.2019, 10:130 Более 25 тонн яблок неустановленного происхождения пытались ввезти в Псковскую область из Республики Беларусь 21.03.2019, 10:040 Заместитель главного псковского судебного пристава проведет выездной прием в Новосокольниках 21.03.2019, 10:000 В Приказной палате открывается выставка «Господин Псков»
21.03.2019, 09:560 В Псковэнерго подтвердили готовность к паводку 21.03.2019, 09:510 Бизнес-проекты презентовали псковские школьники в рамках проекта «Единой России» «Локомотивы роста» 21.03.2019, 09:460 Выявлены нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств 21.03.2019, 09:440 Молодую великолучанку, в состоянии опьянения убившую мужчину, приговорили к 9 годам колонии
21.03.2019, 09:320 Транспортной прокуратурой выявлены нарушения в организации безопасности полетов в Пскове 21.03.2019, 09:280 В Гдове в результате ДТП пострадала девушка 21.03.2019, 09:230 В магазине Mango стартовала межсезонная распродажа 21.03.2019, 09:190 В Псковской области 20 марта произошло 4 пожара
21.03.2019, 09:100 В Великих Луках прошел рейд по студенческим общежитиям в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 21.03.2019, 09:070 Разведчики соединения спецназа ЗВО, дислоцированного под Псковом, совершили более 1000 прыжков с парашютом в текущем учебном году 21.03.2019, 09:000 Российские ВКС осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками 21.03.2019, 08:562 Интерактив: Хочется предупредить городскую власть
21.03.2019, 08:500 Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове 21.03.2019, 08:501 Ученые рассказали об опасности перехода на новое время 21.03.2019, 08:280 Правительство расширит список приоритетных отраслей поддержки бизнеса 21.03.2019, 08:150 «Почта России» сократит сроки доставки из зарубежных магазинов до 4–5 дней
21.03.2019, 07:590 Для доставки пенсий и социальных выплат жители Псковской области могут выбрать любую доставочную организацию по своему усмотрению 20.03.2019, 23:182 Более половины россиян верят в действенность закона о «фейковых» новостях 20.03.2019, 23:010 Командир БМД получил 3,5 года условно за гибель 2-х десантников на учениях под Псковом 20.03.2019, 22:450 В Пскове пройдет шахматный турнир Всероссийских соревнований «Белая Ладья»
20.03.2019, 22:150 Футболисты «Псков-747» обыграла в Турции датский «Фреденсборг» 20.03.2019, 21:530 В России курс доллара обновил минимум с лета 20.03.2019, 21:372 Паломническая служба начала работу при Троицком соборе 20.03.2019, 21:360 В Великих Луках торговца марихуаной приговорили к 6 годам строгого режима
20.03.2019, 20:544 В Пскове согласовали список выдающихся личностей, чьими именами можно называть улицы 20.03.2019, 20:100 Ученые: Известны условия, при которых чай повышает риск развития рака на 90% 20.03.2019, 19:034 Работы на троечку - Александр Братчиков оценил качество ремонта улиц Юбилейной и Металлистов 20.03.2019, 18:550 Изменения в бюджете Пскова на 2019 год согласовал профильный комитет Псковской гордумы
20.03.2019, 18:420 В России расширили список госуслуг для предпенсионеров 20.03.2019, 18:370 Псковский театр драмы представил афишу на апрель 20.03.2019, 18:220 В Порховском районе выдали первый электронный сертификат на материнский капитал 20.03.2019, 18:161 Великолукские осужденные будут изготавливать велостоянки
20.03.2019, 18:050 В Пскове росгвардейцы одержали победу в межведомственных соревнованиях 20.03.2019, 17:584 Дмитрий Шахов: Дело Гавунаса необходимо передать в суд как можно быстрее 20.03.2019, 17:502 Олег Брячак о вредных законопроектах, реформе ТКО и устойчивости к лобовой атаке 20.03.2019, 17:490 «Она по-прежнему готова чаще появляться на сцене, а поклонники ждут новых композиций в ее исполнении». Тамара Гвердцители. Продолжение
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.