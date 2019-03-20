Общество

Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента

Вопрос о строительстве производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» будет рассмотрен на сессии 28 марта в формате парламентского часа. Такое решение принял Совет Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты единодушно согласились, что резонансный вопрос требует внимания законодательного органа. Областное Собрание готово направить рекомендации в адрес исполнительной власти и резидента ОЭЗ «Моглино», их перечень будет подготовлен к заседанию комитета по законодательству или сформирован по итогу обсуждения.

Всего же в повестке 31-сессии Псковского областного Собрания депутатов 12 вопросов. В частности, депутаты заслушают отчет о деятельности УМВД РФ по Псковской области за 2018 год, рассмотрят ряд инициатив, корректирующих порядок предоставления мер социальной поддержки - например, в ежемесячное пособие многодетным семьям на оплату коммунальных услуг предложено внести расходы на оплату за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, в повестку включен вопрос об изменении действующей редакции закона «О наказах избирателей» - по результатам проведенного анализа практики работы с наказами избирателей за прошедшие годы заместитель председателя Собрания депутатов Борис Полозов предложил внести дополнения и уточнения.

«Мы считаем, что депутат, подающий наказ своих избирателей в областное Собрание, должен в первую очередь и сам работать с этим наказом - не просто отдать, и дальше пусть кто-то занимается этим вопросом, а проработать предварительно с органами местного самоуправления и органами госвласти. Возможно, прозвучавший наказ уже находится в работе или может решаться другими методами - депутат, подающий наказ, должен знать это досконально», - прокомментировал суть предложенных изменений Борис Полозов.

Следить за ходом сессии можно онлайн - аудио и видео трансляция доступна на официальном сайте Собрания. Начало заседания - в 11:00.