Общество

Самым «богатым» вице-губернатором Псковской области стала Татьяна Баринова

Заместители губернатора Псковской области отчитались о доходах за 2018 год. Сведения о доходах и имуществе за отчетный период опубликованы на портале госорганов Псковской области.

Так, первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова заработала за 2018 год 1 818 795 рублей, а ее супруг - 1 661 240 рублей. В собственности вице-губернатора имеется квартира, в пользовании - земельный участок; у ее мужа в собственности земельный участок, в пользовании квартира. Из транспортных средств в его собственности автомобили «Хонда PILOT» и УАЗ 22069, два прицепа и снегоход.

Заместитель губернатора - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова по объему доходов за прошлый год стала самым «богатым» вице-губернатором региона. Она заработала в прошлом году 2 млн 195 тыс 088, рублей. В ее собственности жилой дом, три квартиры, три земельных участка, жилое строение, нежилой дом и два гаража. Из транспортных средств вице-губернатор владеет автомобилем «Tойота RAV-4» и прицепом.

Заместитель губернатора Николай Цветков за минувший год заработал 2 млн 059 тыс 692 рубля, его супруга - 1 126 432 рубля. В его собственности две квартиры (одна из них - в долевой собственности 1/3), а также земельный участок и автомобиль Volkswagen Touran. В пользовании - жилой дом. В собственности супруги имеется два участка и два жилых дома, в пользовании - участок и квартира. Двое несовершеннолетних детей вице-губернатора имеют в долевой собственности квартиру, в пользовании - жилой дом.

Между тем, вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева за 2018 год заработала 2 млн 053 тыс 220 рублей. В собственности имеет квартиру, еще две квартиры - в пользовании. В пользовании ее несовершеннолетнего ребенка - три квартиры.