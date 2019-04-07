Общество

Сенаторы от Псковской области отчитались о доходах за 2018 год

Вице-спикер Совета Федерации, избранный в состав верхней палаты от Псковского областного Собрания, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заработал в прошлом году 4 млн 786 тыс. 364,84 рублей, его доход увеличился. Эта информация содержится в декларации о доходах вице-спикера за 2018 год, опубликованной на сайте верхней палаты в пятницу.

В позапрошлом году его доход составлял 2 млн 105 тыс. 884 рубля рублей.

Что касается недвижимости, то в собственности А.Турчака имеется участок для личного подсобного хозяйства, квартира в долевой собственности, две квартиры в общей собственности с супругой и нежилое помещение.

Он не владеет автомобилями.

Супруга вице-спикера Совета Федерации за год заработала 59 млн 460 тыс. 939,53 руб. В собственности имеет две квартиры. Несовершеннолетние дети Андрея Турчака имеют в пользовании две квартиры.

Еще один сенатор от Псковской области, Елена Бибикова, задекларировала доходы за 2018 год в сумме 5 млн 168 тыс. 518,07 руб., за 2017 год она заработала 4 млн 997 тыс. 060.13 рублей. В ее собственности имеется квартира, в пользовании - жилой дом и два участка для застройки. В совместном пользовании с мужем имеет еще два участка и квартиру.

Супруг Елены Бибиковой за год заработал 368 401,27 рублей. В его собственности имеется два земельных участка, дом и квартира, автомобили Renault Koleos, УАЗ-469 и лодка «Прогресс».