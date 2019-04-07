Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Резиновая обувь для города
Телефон прямого эфира 56-73-72
25 лет
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
Разум и чувства
стань волонтером
В собачьем «добре»
 
 
 
ещё Общество 07.04.2019 10:533 В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии 13.04.2019 15:030 Смертность заключенных за пять лет сократилась на 33% - ФСИН 13.04.2019 14:450 В офисе «Команды 2018» написали «Тотальный диктант» под диктовку Веры Емельяновой 13.04.2019 14:330 Депутаты Госдумы от Псковской области Александр Козловский и Александр Васильев отчитались о доходах 13.04.2019 13:540 Депутаты Псковской городской Думы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год 13.04.2019 12:000 Полицейские обсудили с педагогами Псковского района проблему незаконного оборота наркотиков
 
 
 
Самое популярное 11.04.2019 10:5214 В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч 10.04.2019 20:346 Псковичка стала главной героиней телепрограммы «Беременна в 16». ВИДЕО 11.04.2019 10:162 Нового ректора ПсковГУ сегодня представят преподавательскому составу 10.04.2019 10:5316 Руководитель «АСПО» призвал депутатов гордумы вмешаться в кризисную ситуацию по вывозу ТКО в Пскове 11.04.2019 17:378 В крови мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку в Пскове, обнаружен алкоголь
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Депутаты Псковской городской Думы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год

13.04.2019 13:54|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковской городской Думы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Данные сведения опубликованы на официальном сайте города.

Самым обеспеченными, судя по доходам за 2018 года, стал руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов. Его годовой доход составил 19 млн 618 тыс 475 рублей. У него в собственности имеется 6 земельных участков, нежилое помещение и квартира; из транспортных средств - легковой автомобиль BMW 750Li xDrive, грузовой автомобиль 3034 RF (платформа с краноманипулятором) и три автопогрузчика. В пользовании дочери и сына находится квартира.

Вторым по размеру годового дохода в гордуме стал депутат-единоросс Дмитрий Барабанов. Он заработал за 2018 год 12 млн 323 тыс 910 рублей. В долевой собственности имеет земельный участок и нежилое помещение, в собственности — квартиру и еще четыре нежилых помещения. Два сына депутата имеют в собственности квартиру.

Также депутат имеет в собственности приличный автопарк: три легковых автомобиля: Lifan 214813 (Solano), ВАЗ-21093 и ИЖ 2715; грузовые автомобили КАМАЗ 65115-62, МДК 433362, ЗИЛ 433362, МДК 433362, ЗИЛ 433362, МАЗ 555102-(223), КО 713, МДК 433362, МАЗ 6516А8-321. Кроме того, у депутата есть два трактора, три подметально-уборочных машины, грейдер ГС 14.02, машина уборочная «Беларус 82МК-01» и машина коммунальная МКР 82-ПО.

На третьем месте по доходам — депутат Григорий Стороненков, он заработал 2 млн 228 тыс 506 рублей. Имеет участок, дом, квартиру в долевой собственности и легковой автомобиль Nissan Murano. Супруга депутата заработала 116 тыс 361 рубль, имеет квартиру в долевой собственности.

Между тем, в тройку самых «бедных» депутатов гордумы вошли эсер Олег Брячак, коммунист Александр Баев и единоросс Сергей Мусиенко. Так, доходы Олега Брячака за год составили 172 тыс рублей,а доходы его супруги — 50 тыс 600 рублей. Кроме того, в графе «расходы» у депутата и его супруги указано по дому и земельному участку.

Александр Баев заработал за год 212 тыс 306 рублей, в собственности имеет квартиру, гараж, автомобили Chrysler Voyager и Dodge Intrepid. Жена депутата заработала 271 тыс 540 рублей, имеет в собственности три участка, кроме того, в этом году приобрела комнату в квартире.

Сергей Мусиенко за год заработал 236 тыс 161 рубль, с женой имеет квартиру в долевой собственности, супруга заработала за год 2,7 млн рублей.

В числе самых «бедных» депутатов также депутат Эдуард Белов. Его годовой доход — 261 тыс рублей. В собственности имеет два участка, долю в квартире, дом, три нежилых помещения и еще одно в долевой собственности. Кроме того, судя по декларации, депутат в прошлом году приобрел квартиру. Его супруга за год заработала 218 тыс 190 рублей, в собственности имеет участок, дом, квартиру, долю в квартире, автомобиль BMW X1. Кроме того, она купила в прошлом году квартиру площадью 122,5 кв м.

Теги: #Гордума #ПГД #доходы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове в ДТП с участием мотоциклиста погиб 6-летний ребенок. По вашему мнению, какие меры необходимо принять, чтобы избежать в будущем подобных трагедий?
В опросе приняло участие 1222 человека
Сюжет: Доходы-2018 Депутаты Госдумы от Псковской области Александр Козловский и Александр Васильев отчитались о доходах Депутаты Псковской городской Думы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год Опубликованы доходы главы Пскова и его заместителей за 2018 год Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах Сенаторы от Псковской области отчитались о доходах за 2018 год Самым «богатым» вице-губернатором Псковской области стала Татьяна Баринова Опубликованы данные о доходах самых богатых псковских депутатов-бизнесменов Стали известны самый «богатый» и самый «бедный» руководители фракций Псковского областного Собрания Председатель и вице-спикеры Псковского областного Собрания отчитались о доходах за 2018 год Опубликованы первые данные о доходах районных глав Псковской области за 2018 год
13.04.2019, 15:030 Смертность заключенных за пять лет сократилась на 33% - ФСИН 13.04.2019, 14:450 В офисе «Команды 2018» написали «Тотальный диктант» под диктовку Веры Емельяновой 13.04.2019, 14:330 Депутаты Госдумы от Псковской области Александр Козловский и Александр Васильев отчитались о доходах 13.04.2019, 14:150 Россия стала третьей по итогам командного Кубка мира по фигурному катанию
13.04.2019, 13:540 Депутаты Псковской городской Думы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год 13.04.2019, 13:260 Спортивный семейный праздник провели в Псковском филиале Академии ФСИН России 13.04.2019, 12:590 65-е заседание археологического семинара пройдет в Пскове с 16 по 18 апреля 13.04.2019, 12:470 Названы города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего
13.04.2019, 12:290 Благодаря работе детских киноклубов юные жители районов могут увидеть новые мультфильмы бесплатно 13.04.2019, 12:000 Полицейские обсудили с педагогами Псковского района проблему незаконного оборота наркотиков 13.04.2019, 11:461 На художественную программу «Эскиз к шедеврам Русского музея» приглашают сегодня псковичей 13.04.2019, 11:344 Опубликованы доходы главы Пскова и его заместителей за 2018 год
13.04.2019, 11:120 Выставка 50 французских фотографов «Курс на Восток» открывается в «Простории» 13.04.2019, 10:580 Зарегистрировать и освидетельствовать маломерное судно можно через портал госуслуг, напоминают псковичам в ГИМС 13.04.2019, 10:440 «Псков-747» сегодня встречается с ФК «Знамя Труда» 13.04.2019, 10:290 Исторический бал соберет в музее-усадьбе М.П. Мусоргского куньинских и великолукских школьников
13.04.2019, 10:110 Первенство по дворовому футболу открывается в Великих Луках 13.04.2019, 09:540 Бесплатный мастер-класс по росписи яиц пройдет сегодня в Доме причта 13.04.2019, 09:430 Жители Псковской области сегодня снова напишут «Тотальный диктант» 13.04.2019, 09:290 В Псковской области открылась весенняя охота
12.04.2019, 22:560 Юные великолучане отметили 220-летний юбилей первого русского шахматиста Петрова 12.04.2019, 22:420 Под Псковом завершилось учение подразделений спецназа ЗВО 12.04.2019, 22:340 Великолукский транспортный прокурор проведет прием граждан 12.04.2019, 22:110 Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
12.04.2019, 21:582 Стало известно, кто из чиновников Кремля заработал больше всех в 2018 году 12.04.2019, 21:430 Новый выпуск альманаха «Псковский летописец» представят 29 апреля 12.04.2019, 21:430 Интерактив: Свалка в гдовском лесу 12.04.2019, 21:305 С июня самолет из Пскова в Сочи будет летать по вторникам и субботам
12.04.2019, 21:130 Россиянин стал киллером из-за долга за ЖКХ 12.04.2019, 20:560 Псковичей приглашают в субботу на встречу с художником Дмитрием Светличным 12.04.2019, 20:361 Центр малой авиации может  появиться в Великих Луках 12.04.2019, 20:310 На выходных будет закрыт для движения транспорта участок улицы Толстого в Великих Луках
12.04.2019, 20:072 Роскомнадзор предупредил желающих бесплатно посмотреть «Игру престолов» в интернете об опасности подцепить вирус 12.04.2019, 19:360 Пятеро школьников Псковской области отправятся на финал олимпиады «Умники и умницы» в Москву 12.04.2019, 19:154 Сенаторы от Псковской области отчитались о доходах за 2018 год 12.04.2019, 18:512 Доступность аптек, магазинов и банков на Запсковье проверили в рамках партпроекта «Единая страна - доступная среда»
12.04.2019, 18:280 На концерт Disko-мания приглашает Псковский колледж искусств 15 апреля 12.04.2019, 18:000 Фильм, фильм, фильм: в Театрально-концертной дирекции рассказали о региональной кинокухне 12.04.2019, 17:482 13 апреля в Псковской области воздух прогреется до +9 градусов 12.04.2019, 17:402 Открытый конкурс проектов музыки к Гимну Псковской области продлен до 1 июня
12.04.2019, 17:351 Фотоловушка Полистовского заповедника засняла рысь 12.04.2019, 17:224 Павел Волков назначен и.о. заместителя главы администрации города Пскова 12.04.2019, 17:191 «Акценты» Донецкого: Четвертак парламентаризма, новый ректор ПсковГУ и «Очень громкая премьера» 12.04.2019, 17:160 Областные власти и «Инициатива Псков» договорились о создании мастерских для инвалидов в Великих Луках
12.04.2019, 17:062 Весенние субботники проводят единороссы в районах Псковской области 12.04.2019, 16:570 Губернатор обсудил с главой Себежского района вопросы подготовки к памятным мероприятиям в поселке Идрица 12.04.2019, 16:500 Проблемы правового регулирования брачно-семейных отношений лиц, отбывающих наказание в ИК, обсудили в Пскове 12.04.2019, 16:410 КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
12.04.2019, 16:323 Юлия Рощина избрана председателем совета ассоциации «Псковский фермер» 12.04.2019, 16:291 В Псковской области на 14% подорожало пшено 12.04.2019, 16:121 Торговый центр «Максимус» приглашает на ярмарку меда 12.04.2019, 15:590 Псковское пограничники пресекли ввоз 3400 пачек сигарет и 50 предметов, представляющих культурную ценность
12.04.2019, 15:520 Куда будет двигаться ПсковГУ с новым ректором? 12.04.2019, 15:430 Сотрудники УФСИН России из нескольких областей прошли обучение в Псковском филиале академии 12.04.2019, 15:282 Путин: Призыв в армию уйдет в прошлое 12.04.2019, 15:211 На Ганзе не будет шумных генераторов электричества
12.04.2019, 15:200 ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов 12.04.2019, 15:180 «Дело Луначарского» с Антоном Ковальским. ВИДЕО 12.04.2019, 15:080 Пополнился список участников предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Псковскую гордуму 12.04.2019, 15:070 В Великих Луках подросток задержан по подозрению в убийстве знакомого и поджоге его квартиры
12.04.2019, 15:024 4 тысячи гостей смогут одновременно расположиться в точках общепита на псковской Ганзе 12.04.2019, 14:530 Детей младше 18 пускаем на «Хеллбоя» только с родителями – в региональной киносети рассказали, как ограждают детей от «взрослого кино» 12.04.2019, 14:481 Профактив ПсковГУ обсудил с Ульяной Михайловой дальнейшее участие в оздоровительных профсоюзных программах 12.04.2019, 14:417 Инвестор отказался от намерений реконструировать дом на Некрасова, 12, под шахматный клуб
12.04.2019, 14:320 Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне» 12.04.2019, 14:203 Бесконтактно оплатить проезд можно в 10 псковских автобусах 12.04.2019, 14:124 Открытие молодежного лофта в кинотеатре «Октябрь» состоится в конце 2019 года 12.04.2019, 14:110 Успейте воспользоваться скидкой на молоко «Прасковья Молочкова» в «Магнитах»
12.04.2019, 14:089 Иван Цецерский: Мы сделали самое главное - застолбили территорию Степановского лужка под Народный парк 12.04.2019, 14:020 В Пскове прошел брейн-ринг по избирательному праву «Я - будущий избиратель» 12.04.2019, 13:531 Партпроект «Крепкая семья» дал старт месячнику здорового питания в школах Пскова 12.04.2019, 13:460 В Псковской области определили лучших в этом году учителя, воспитателя и мастера
12.04.2019, 13:440 Сотрудники Росреестра приняли участие в акции по сбору макулатуры 12.04.2019, 13:384 В год в кинотеатре «Октябрь» планируется проводить около 700 мероприятий - Антон Ковальский 12.04.2019, 13:3521 Иван Цецерский оценил уровень подготовки города Пскова к Ганзейским дням 12.04.2019, 13:2111 Въезд коням на территории праздничного пространства Ганзейских дней в Пскове будет запрещен
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.