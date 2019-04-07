Общество

Депутаты Псковской городской Думы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год

Депутаты Псковской городской Думы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Данные сведения опубликованы на официальном сайте города.

Самым обеспеченными, судя по доходам за 2018 года, стал руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов. Его годовой доход составил 19 млн 618 тыс 475 рублей. У него в собственности имеется 6 земельных участков, нежилое помещение и квартира; из транспортных средств - легковой автомобиль BMW 750Li xDrive, грузовой автомобиль 3034 RF (платформа с краноманипулятором) и три автопогрузчика. В пользовании дочери и сына находится квартира.

Вторым по размеру годового дохода в гордуме стал депутат-единоросс Дмитрий Барабанов. Он заработал за 2018 год 12 млн 323 тыс 910 рублей. В долевой собственности имеет земельный участок и нежилое помещение, в собственности — квартиру и еще четыре нежилых помещения. Два сына депутата имеют в собственности квартиру.

Также депутат имеет в собственности приличный автопарк: три легковых автомобиля: Lifan 214813 (Solano), ВАЗ-21093 и ИЖ 2715; грузовые автомобили КАМАЗ 65115-62, МДК 433362, ЗИЛ 433362, МДК 433362, ЗИЛ 433362, МАЗ 555102-(223), КО 713, МДК 433362, МАЗ 6516А8-321. Кроме того, у депутата есть два трактора, три подметально-уборочных машины, грейдер ГС 14.02, машина уборочная «Беларус 82МК-01» и машина коммунальная МКР 82-ПО.

На третьем месте по доходам — депутат Григорий Стороненков, он заработал 2 млн 228 тыс 506 рублей. Имеет участок, дом, квартиру в долевой собственности и легковой автомобиль Nissan Murano. Супруга депутата заработала 116 тыс 361 рубль, имеет квартиру в долевой собственности.

Между тем, в тройку самых «бедных» депутатов гордумы вошли эсер Олег Брячак, коммунист Александр Баев и единоросс Сергей Мусиенко. Так, доходы Олега Брячака за год составили 172 тыс рублей,а доходы его супруги — 50 тыс 600 рублей. Кроме того, в графе «расходы» у депутата и его супруги указано по дому и земельному участку.

Александр Баев заработал за год 212 тыс 306 рублей, в собственности имеет квартиру, гараж, автомобили Chrysler Voyager и Dodge Intrepid. Жена депутата заработала 271 тыс 540 рублей, имеет в собственности три участка, кроме того, в этом году приобрела комнату в квартире.

Сергей Мусиенко за год заработал 236 тыс 161 рубль, с женой имеет квартиру в долевой собственности, супруга заработала за год 2,7 млн рублей.

В числе самых «бедных» депутатов также депутат Эдуард Белов. Его годовой доход — 261 тыс рублей. В собственности имеет два участка, долю в квартире, дом, три нежилых помещения и еще одно в долевой собственности. Кроме того, судя по декларации, депутат в прошлом году приобрел квартиру. Его супруга за год заработала 218 тыс 190 рублей, в собственности имеет участок, дом, квартиру, долю в квартире, автомобиль BMW X1. Кроме того, она купила в прошлом году квартиру площадью 122,5 кв м.