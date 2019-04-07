Общество

Депутат из Пустошки задекларировал более 80 млн рублей дохода за год

Депутат Пустошкинского районного Собрания, предприниматель Сергей Сизов задекларировал доход за 2018 год в сумме 80 млн 751 тыс 761 руб. Информация об этом размещена официальном сайте Пустошкинского района. Это почти на 12 миллионов больше, чем было в прошлом году.

Напомним, по итогам 2017 года депутат отчитался о 68 млн 868 тыс руб. Годом ранее его доход составил 53 млн 397 тыс 830 руб. По итогам 2015 года Сергей Сизов стал богаче на 72 млн 860 тыс 650 рублей.

Все последние годы депутат является лидером символического клуба миллионеров Псковской области. Ранее в рейтинге ПЛН первые места занимали известные бизнесмены Михаил Гавунас и Игорь Савицкий.

Отметим, что Сергей Сизов владеет значительным автопарком, в том числе имеет 17 грузовых автомобилей «МАН» и «Скания», а также более двадцати полуприцепов.