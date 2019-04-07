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Общество

Опубликованы доходы главы Великих Лук и его заместителей за 2018 год

14.04.2019 18:01|ПсковКомментариев: 0

Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы города Великие Луки и его заместителей.

Как следует из документов, опубликованных на официальном сайте муниципалитета, годовой доход главы города Великие Луки Николая Козловского составил 1 млн 826 тыс 396 рублей. В собственности у главы числится четыре земельных участка: 10,54; 15; 19,97 и 24,46 сотки. Также Николай Козловский владеет двумя жилыми домами площадью 160,3 кв метров, 225,1 кв метров и квартирой 40,7 кв метров. В пользовании у главы города находится квартира площадью 251,1 кв метр. Из транспортных средств в собственности у Николая Козловского имеется три моторные лодки и два прицепа.

 
Доходы первого заместителя главы города Великие Луки Сергея Гусева за 2018 год составили 952 тыс 389 рублей. Среди собственности: земельный участок 18,11 соток, жилой дом 20,8 кв метров и три квартиры следующей площади: 59,1 кв метр; 60,9 кв метров и 72,3 кв метра. Также Сергей Гусев является обладателем автомобиля «Suzuki grand vitara». В пользовании находится квартира площадью 129,9 кв метров.
 

Замглавы города Великие Луки Сергей Агарев за год заработал 870 тыс 009 рублей. В индивидуальной собственности имеет 13 земельных участков, площадью от 11,21 до 750 соток, а в долевой собственности 5/10 от участка в 7085,7 соток и 1/4 участка размером 5916,03 соток. Из недвижимого имущества Сергей Агарев владеет дачным домом — 23,80 кв метра и пятью жилыми домами, площадь самого большого из которых 185 кв метров. Также у замглавы Великих Лук имеется два автомобиля Ауди: «А8L» и «А8», две лодки, три мотора к ним и легковой прицеп.

Супруга Сергея Агарева за прошедший год заработала 399 тыс 249 рублей. В ее владениях находятся 4 земельных участка, два жилых дома в индивидуальной собственности, 1/3 еще одного дома и 1/3 квартиры площадью 58,6 кв метров в долевой.

 

Николай Андросович - замгавы города Велике Луки на непостоянной основе, генеральный директор ООО «ВТРК» за 2018 год заработал 947 тыс 803 рублей. В общей долевой собственности у него находится 1/2 квартиры площадью 71,6 кв метра. Из транспортных средств на Николае Андросовиче зарегистрированы два легковых автомобиля: «Киа JD» и «ВАЗ 21150».

У супруги замглавы есть два земельных участка, жилых дома и две квартиры. Ее доход за год составил 344 тыс 570 рублей.

Виктор Волынцев - заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе за 2018 год заработал 639 тысяч 040 рублей. Среди имущества, принадлежащего Виктору Волынцеву зарегистрирован земельный участок площадью 16,97 соток, доля в квартире 79,5 кв метров. Также у замглавы есть автомобиль «Toyota land cruser 150 200».

Заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков за прошедший год заработал 4 млн 809 тыс 740 рублей. В индивидуальной собственности замглавы находятся 3 земельных участка: 5,8; 8,08 и 15 соток. Также Денис Муштуков владеет 1/5 квартиры площадью в 103,3 кв метров, двумя нежилыми домами и автомобилем «Митсубиси Аутлендер».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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