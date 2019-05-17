Москва окажет Псковской области методическую поддержку по внедрению систем «Умного города»

Псковская область получит от московских коллег методическую поддержку по внедрению систем «Умного города». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области. В Москве, 24 мая, прошел круглый стол по теме «Умный город». Мероприятие состоялось в рамках проведения Дней Псковской области в столице России. Местом проведения круглого стола стал павильон ВДНХ, где представлена стационарная выставка по электронным системам в строительной, образовательной сферах и сфере безопасности.
«Нам провели экскурсию по всем стендам, а затем - полуторачасовую презентацию, рассказывающую о цифровых решениях Москвы, которые можно применить в рамках реализации проекта "Умный город". Она касалась программ по контролю городского строительства, системе "Активный гражданин" и других проектов», - рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.
С московскими коллегами делегация из Псковской области наладила контакт сразу по нескольким направлениям. Одно из них - единая платформа управления закупками. В регионе уже создана рабочая группа по проработке этого вопроса. Также участники рассмотрели вопрос об использовании учителями Псковской области электронного библиотечного фонда, который создан для образовательных учреждений Москвы.
«Благодаря соглашению о сотрудничестве с Правительством Москвы регион может не только принять участие во всех пилотных проектах, но и получить всю необходимую методическую помощь по их реализации и программное обеспечение. Все цифровые решения для "Умного города" можно запустить в Псковской области, но необходимо иметь для этого специалистов и время, чтобы адаптировать проекты под реалии нашего региона», - подытожил Денис Матвеев.
Напомним, Дни Псковской области в Москве проходят по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова и мэра Москвы Сергея Собянина. Цель мероприятия - презентация инвестиционных и туристических возможностей субъекта на столичных площадках, налаживание дополнительных связей и коммуникаций, обмен опытом в различных областях.
Вчера руководители двух субъектов РФ подписали программу сотрудничества на 2019 - 2023 годы в рамках реализации ранее подписанного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, в рамках Дней Псковской области в Москве работает выставка-ярмарка псковских товаропроизводителей и фотовыставка достопримечательностей региона, а также состоялись товарищеские встречи между боксерами и самбистами Псковской области и Москвы.