Общество

Москва окажет Псковской области методическую поддержку по внедрению систем «Умного города»

Псковская область получит от московских коллег методическую поддержку по внедрению систем «Умного города». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области. В Москве, 24 мая, прошел круглый стол по теме «Умный город». Мероприятие состоялось в рамках проведения Дней Псковской области в столице России. Местом проведения круглого стола стал павильон ВДНХ, где представлена стационарная выставка по электронным системам в строительной, образовательной сферах и сфере безопасности.

«Нам провели экскурсию по всем стендам, а затем - полуторачасовую презентацию, рассказывающую о цифровых решениях Москвы, которые можно применить в рамках реализации проекта "Умный город". Она касалась программ по контролю городского строительства, системе "Активный гражданин" и других проектов», - рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

С московскими коллегами делегация из Псковской области наладила контакт сразу по нескольким направлениям. Одно из них - единая платформа управления закупками. В регионе уже создана рабочая группа по проработке этого вопроса. Также участники рассмотрели вопрос об использовании учителями Псковской области электронного библиотечного фонда, который создан для образовательных учреждений Москвы.

«Благодаря соглашению о сотрудничестве с Правительством Москвы регион может не только принять участие во всех пилотных проектах, но и получить всю необходимую методическую помощь по их реализации и программное обеспечение. Все цифровые решения для "Умного города" можно запустить в Псковской области, но необходимо иметь для этого специалистов и время, чтобы адаптировать проекты под реалии нашего региона», - подытожил Денис Матвеев.

Напомним, Дни Псковской области в Москве проходят по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова и мэра Москвы Сергея Собянина. Цель мероприятия - презентация инвестиционных и туристических возможностей субъекта на столичных площадках, налаживание дополнительных связей и коммуникаций, обмен опытом в различных областях.

Вчера руководители двух субъектов РФ подписали программу сотрудничества на 2019 - 2023 годы в рамках реализации ранее подписанного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, в рамках Дней Псковской области в Москве работает выставка-ярмарка псковских товаропроизводителей и фотовыставка достопримечательностей региона, а также состоялись товарищеские встречи между боксерами и самбистами Псковской области и Москвы.