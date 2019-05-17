Общество

Развитие добровольческого движения обсудили эксперты в рамках Дней Псковской области в Москве

Развитие добровольческого движения и соответствующий опыт регионов обсуждались сегодня, 24 мая, на заключительном круглом столе, организованном в рамках Дней Псковской области в Москве. Беседа прошла в здании правительства Москвы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Тема актуальная, координатор этого проекта приехал в Псков с Калининградской области, так как зарекомендовал себя в работе на чемпионате мира по футболу. Я уверен, что здесь собрались заинтересованные люди, которым есть что обсудить», - заявил Михаил Ведерников во вступительной речи.

Также он отметил, что в мире глобальный вклад волонтеров равняется 2,4% ВВП. По подсчетам специалистов, в России в следующем году их вклад составит эквивалент 125 млрд рублей.

«У нас есть настоящие надежные партнеры (волонтеры), которые могут брать на себя целые направления работы, мы уверены в них, они надежны и очень ответственно относятся к тому, что делают», - рассказал Михаил Ведерников.

По мнению губернатора, не важно сколько лет волонтеру, главное, чтобы он любил то, чем занимается. Так, по его словам, младшему члену «Команды 2018» 14 лет, в то время как старшему 86. В беседе отметили, что молодежные, спортивные и массовые мероприятия очень помогают развитию волонтерского движения. В пример привели Ганзейские дни в Пскове, в которых, по предварительным данным, примет участие около 500 волонтеров.

На мероприятии также присутствовали представители управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, представители Псковского городского Молодежного центра, студенты и члены Профкома ПсковГУ. От принимающей стороны в беседе приняли участие представители комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Среди тем обсуждения были перспективы взаимодействия Пскова и Москвы, способы и методы работы с волонтерами. Также участники поделились опытом в организации своих уникальных волонтерских проектов.