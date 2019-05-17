Общество

Михаил Ведерников: Обновленная команда администрации Псковской области доказала свою способность работать на результат

Обновленная команда администрации Псковской области доказала свою способность работать на результат в высоком темпе. Аналогичное отношение к своим обязанностям должно быть и в органах местного самоуправления, заявил Михаил Ведерников в рамках отчета о работе администрации Псковской области в 2018 году на очередном заседании регионального парламента.

«Мы готовим к внедрению систему поощрения наиболее активных муниципалитетов, которые будут особенно качественно работать в рамках национальных проектов и привлечении дополнительного финансирования. Мы должны максимально использовать все возможности для привлечения средств в регион», - рассказал Михаил Ведерников.

По его мнению, яркий пример - федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Комитет по строительству и ЖКХ вместе с проектным офисом «Команды 2018» обеспечили муниципалитетам полное сопровождение в оформлении заявок – и как результат муниципалитеты получат 162 млн рублей.

«Однако сумма могла быть больше, если бы участвовали все районы и города. Аналогично обстоят дела с заявками в Фонд содействия реформирования ЖКХ: комитет собирает их с боем, делая большой объем непрофильной работы. Под лежачий камень, как известно, вода не течет, и наши интересы можем защитить только мы сами», - заявил Михаил Ведерников.