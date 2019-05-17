Общество

«Псковавиа» не будет возобновлять сертификат эксплуатанта и будет развиваться как аэропортовый комплекс

Инвестор «Аэропорт Сиверский» не соблюдает в полной мере прямые обязательства соглашения по развитию псковского аэропорта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением в ходе отчета о деятельности администрации Псковской области выступил глава региона Михаил Ведерников на очередной сессии регионального парламента.

Он напомнил, что в настоящее время 75% акций предприятия принадлежит частному инвестору ОАО «Аэропорт Сиверский» и 25 % – администрации Псковской области.

«В данный момент рассматривается вопрос расторжения договора приватизации и передачи предприятия в собственность Псковской области на 100%. Компания имеет большую кредиторскую задолженность – более 400 млн руб., в связи с чем счета организации заблокированы, имеется задолженность по заработной плате. Администрацией области изыскиваются средства на погашения задолженности, в том числе по заработной плате», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона также напомнил, что 12 марта 2019 года сертификат эксплуатанта ОАО «Псковавиа» был аннулирован, в связи с чем авиаперевозки предприятием осуществляться не будут, поскольку в администрации решили отказаться от получения нового сертификата.

«Предприятие будет развиваться как аэропортовый комплекс с оказанием соответствующих услуг и привлечением дополнительных перевозчиков в регион, в том числе малую авиацию. Дальнейшее финансовое благополучие компании зависит от успешности наших действий по развитию новых направлений», - заключил Михаил Ведерников.