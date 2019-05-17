Общество

Александр Котов: Индексация мер соцподдержки - хороший пример взаимодействия регионального парламента и губернатора

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов положительно оценил доклад губернатора региона о деятельности органов исполнительной власти в прошлом году. По его словам, за минувший год была проделана большая работа, у которой видны конкретные результаты. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я считаю, что за это время действительно была проведена большая работа и лично губернатором, и органами исполнительной власти. Можно отметить несколько положительных моментов. Это и рост сельскохозяйственного производства – более чем на 35% (мы по-прежнему находимся в лидерах по этому показателю в Северо-Западном федеральном округе), это хоть и небольшой, но рост промышленного производства, это и рост собственной доходной базы областного бюджета почти на 2 млрд рублей – это очень серьезная цифра и серьезное подспорье, это и увеличение объемов строительства жилья больше чем на 15%», - поделился он.

Спикер регионального парламента также обратил внимание на привлечение внебюджетных источников – впервые, по его словам, их удалось привлечь в таком объеме благодаря работе губернатора и правящего архиерея Тихона. «Более 12 млрд рублей в течение пяти лет поступит на то, чтобы мы могли на территории региона привести в порядок наше достояние, объекты культурного наследия. Я думаю, что через некоторое время мы увидим, как преображаются наши исторические памятники», - добавил Александр Котов.

Особо он отметил, что в Псковской области все-таки изыскали возможность проиндексировать меры социальной поддержки. «Может быть, и не на очень большую величину, но самое главное, что мы договорились делать это ежегодно, на постоянной основе. И это как раз хороший пример взаимодействия депутатов Псковского областного Собрания и губернатора региона. Глава региона внимательно выслушивает проблемы, о которых говорят депутаты и принимает соответствующие решения и делая определенные поручения органами исполнительной власти. Такая конструктивная работа пойдет на пользу и губернатору, и органам исполнительной власти, и законодательному органу. Но самое главное, что от такой конструктивной работы выигрывают прежде всего жители Псковской области», - подчеркнул Александр Котов.

В то же время он обратил внимание и на большое количество проблем, которые существуют в регионе, и о которых также в своем отчете говорил губернатор.

«Это, прежде всего, демографическая проблема, потому что нет ничего ценнее человеческого капитала, а мы его, к сожалению, теряем. Это проблемы в здравоохранении – и не только связанные с кадрами, но и с организацией здравоохранения - над этим еще нужно работать. Это проблемы, связанные с качеством наших автомобильных дорог – не только в городах и населенных пунктах, но и наших региональных трасс. Это проблема задолженности в сфере ЖКХ, которая сегодня значительна в наших муниципалитетах, и сегодня им одним с этим не справиться. И еще много таких серьезных задач, которые нам предстоит решать. И депутаты Псковского областного Собрания тоже со своей стороны готовы делать все необходимое для этого. И мы видим, что губернатор четко отслеживает эти проблемы и принимает все меры по нахождению возможных путей их решения», - добавил спикер регионального парламента.

«В целом я считаю, что работа проведена большая. Есть результат, который свидетельствует об этой серьезной работе. И мы очень рассчитываем на то, что и в следующем году работа будет выстроена также эффективно», - заключил Александр Котов.