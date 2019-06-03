Общество

У Встречи воздухоплавателей в Великих Луках появился неофициальный гимн

У Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках появился неофициальный гимн. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019, песня «Летят над городом шары» стала совместным произведением Зои Поташевой и Сергея Копаева. Связал этих двух талантливых великолучан администратор Встречи Владимир Малышев, которому и пришла идея о написании композиции, посвященной воздухоплаванию в городе на Ловати.

«Стихи для песни были написаны моей бабушкой Зоей Сергеевной еще три года назад. Я долго искал талантливого музыканта, который сможет придумать для них оригинальную музыку. Очень рад, что этим человеком оказался Сергей Копаев. Он не только превратил слова в композицию и неповторимо ее исполнил, но также организовал процесс студийной записи, - рассказал Владимир. - Искренне надеюсь, что данная песня приживется и станет официальным гимном воздухоплавателей в Великих Луках».

Сергей Копаев в свою очередь отметил, что музыка для песни пришла легко. Он просто взял гитару в руки, и получилась динамичная и одновременно лиричная композиция о синем небе над Ловатью, где в июне плывут корабли.

«В который раз летят над городом шары. Они для нас, как символ мира и покоя Для молодых, для стариков и детворы. Ну, где сегодня вы увидите такое?» - поется в припеве.

Песня «Летят над городом шары», несмотря на свою легкость, является очень патриотичным произведением. Третий куплет песни полностью посвящен героическому прошлому Великих Лук и памяти тех, кто отдал жизни в борьбе за мир и счастье: «Поднимаются соколы В наше небо высокое, Чтоб почтить с высоты могли Память тех, кого нет».

Услышать песню «Летят над городом шары» в исполнении Сергея Копаева великолучане и гости города смогут 12 июня во время торжественной церемонии открытия Встречи воздухоплавателей на Летней эстраде.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

Фото Ольги Рябовичевой