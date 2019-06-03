Общество

Участников Встречи воздухоплавателей ждет интересная досуговая программа

24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках готовит для аэронавтов не только захватывающие спортивные задания, но и интересную культурно-досуговую программу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019.

Так, 13 июня в 10:30 на сцене ДК ЛК состоится праздничный концерт для детей и взрослых «Полет на воздушном шаре» с участием творческих коллективов дома культуры Ленинского комсомола и приглашенных гостей. Участники музыкального праздника вспомнят историю изобретения воздушного шара, узнают много интересных традиций воздухоплавателей и зарядятся хорошим настроением.

Также 13 июня аэронавты смогут снять напряжение от первых спортивных полетов, поиграв в волейбол в Центре единоборств. Спортивный зал будет работать с 12:00 до 14:00.

14 июня воздухоплавателям предоставится возможность покататься на коньках в физкультурно-оздоровительном комплексе «Айсберг». Главная ледовая арена города будет доступна в любой час с 11:00 до 15:00. Отметим, что оценивать преимущества спорткомплекса аэронавтам предстоит впервые, так как красивое здание с крытым катком и бассейнами было сдано в эксплуатацию в октябре прошлого года. Спортивная «двойка», которая уже стала центром притяжения великолучан, была построена по инвестиционной программе «Газпром-детям».

На следующий день, 15 июня, с 14:00 до 16:00 воздухоплаватели посетят областной музей почтовой связи. Они познакомятся с бытом почтовой станции 19 века и почтового отделения советского периода, техникой разных эпох, марками, почтовыми карточками и предметами письма.

16 июня в 15:00 Великолукский драматический театр приглашает аэронавтов на премьеру спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова в постановке режиссера Бениамина Коца. Зрители станут свидетелями одного полицейского задержания с непредсказуемым продолжением, которое заставит их задуматься о своем предназначении в мире, о свободе и любви к Родине.

Получить пригласительные билеты на досуговые мероприятия аэронавты смогут в пресс-центре Встречи, который будет функционировать на базе спорткомплекса «Стрелец».

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. По ее итогам станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

Фото Игоря Шелапутина