Общество

В Великие Луки вновь прибыл фирменный газовоз ООО «Газэнергосеть СПб»

Второй год подряд поставщиком газа для участников Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках становится ООО «Газэнергосеть СПб». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019, фирменный газовоз компании уже прибыл в город на Ловати и украшает своим праздничным видом площадь Ленина. Любой желающий может подойти к машине, сфотографироваться с ней, а также изучить ее устройство.

Газовоз состоит из тягача и криогенного полуприцепа-цистерны, в которой обычно и транспортируется сжиженный углеводородный газ. За раз в такой емкости можно доставить 16 тонн газа, так что размеры газовоза поистине поражают.

12 июня, в день официального открытия Встречи, фирменный газовоз ООО «Газэнергосеть СПб» проедет в колонне аэронавтов, которая стартует в 18.00 от площади Ленина. В целях безопасности машина поедет без газа, но это не помешает ей быть одной из главных достопримечательностей шествия.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».