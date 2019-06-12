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Общество

Президент Международного общества наук о спорте и здоровье из Франции совершил полет на аэростате в Великих Луках

13.06.2019 14:59|ПсковКомментариев: 0

Президент Международного общества наук о спорте и здоровье, профессор французского университета Нанси Джоэл Гайард находится с визитом в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре Международной встречи воздухоплавателей со ссылкой на ректора Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Вячеслава Шляхтова, профессор приехал специально, чтобы ознакомиться с работой великолукской академии, поскольку она также входит в Международное общество наук о спорте и здоровье.

В небо французского профессора поднял великолукский пилот Евгений Кравченко на аэростате «ВЗЭФ» во время массового взлета с крепости 12 июня. По словам Джоэла Гайарда, полет прошел великолепно, и у него остались самые яркие впечатления.

 

Теги: #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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