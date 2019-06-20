Общество

Сити-менеджер Пскова поприветствовал гостей и участников XXXIX Международных Ганзейских дней

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поприветствовал гостей и участников XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени и IX Русских Ганзейских дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«Рад приветствовать вас на древней, самобытной и активно развивающейся Псковской земле. С первых лет существования Псков был важным русским и европейским центром торговли и ремесел, одним из 13 старинных российских городов, которые исторически связаны со средневековым союзом европейских купцов - Ганзой. Жители Пскова и гости города получили уникальную возможность увидеть своими глазами крупный международный фестиваль, ознакомиться с прошлым и настоящим европейских ганзейских городов», - отметил Александр Братчиков.

Кроме того, глава администрации Пскова пожелал всем участникам и гостям XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени прекрасно провести время на Псковской земле, почувствовать сердечность его жителей, посетить много интереснейших мероприятий, окунуться в незабываемую атмосферу Средневековья, приобщиться к духовным ценностям и культурным традициям России: «Уверен, что этот праздник будет иметь большой успех, и запомнится надолго всем, кто посетит Псков в эти дни».