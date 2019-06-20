Общество

Ольга Голодец: Псковская область встретила гостей Международных Ганзейских дней похорошевшей

Псковская область встретила гостей Международных Ганзейских дней похорошевшей. Такое мнение озвучила в разговоре с журналистами вице-премьер правительства России Ольга Голодец, прибывшая в Псков на открытие Международных Ганзейских дней, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее мнению, Ганзейские дни Нового времени - это не просто серия деловых встреч и обширная культурная программа, а важное объединяющее мероприятие. «Сегодня 192 города 16 стран входят в Ганзу, и это очень важное объединяющее мероприятие. Очень важно, что оно зиждется на прямых связях тех людей, которые имели такие связи исторически», - высказалась она.

При этом Ольга Голодец отметила, что ганзейская программа «составлялась очень сложно». «Были предложения из разных стран, и нам было очень важно, чтобы каждый коллектив мог спеть то или иное произведение». Она также напомнила, что в Псков на Ганзу приехал российский молодежный оркестр. «Это замечательная проба пера», - добавила вице-премьер.

«Саму идею Ганзейских дней трудно переоценить, ведь такая дружба и взаимопонимание способствуют укреплению любых связей, в том числе гуманитарных и культурных», - заключила Ольга Голодец.