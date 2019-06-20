Общество

Губернатор Псковской области: Подготовка к XXXIX Ганзейским дням дала толчок к решению проблемных вопросов в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил гостей и участников XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени и отметил, что подготовка к такому событию дала толчок к решению проблемных вопросов в Пскове. Сообщение об этом губернатор разместил в своем профиле в соцсети «Instagram».

«Я благодарю гостей и участников, организаторов, волонтеров и всех, кто был причастен к подготовке и проведению этого замечательного международного праздника дружбы и творчества. Отдельная признательность - правоохранительным органам и спецслужбам, за обеспечение высокого уровня безопасности. Благодаря вашей работе серьезных происшествий удалось избежать, и псковичи, и гости города чувствовали себя абсолютно спокойно и комфортно, - говорится в посте. - Мы еще раз показали, что открыты перед всем миром, и умеем встречать гостей. Будем рады, если все, кто побывал в Пскове впервые, вернутся к нам вновь. Мы не говорим вам: "Прощай". Мы говорим вам: "До свидания!" и "До новых встреч!!!". Я уже говорил. Жизнь после Ганзы не заканчивается! Наоборот, подготовка к международному событию дала толчок к решению проблемных вопросов в Пскове. И перемены в лучшую сторону продолжатся».

Михаил Ведерников также отметил в сообщении: Все обязательства, которые мы на себя взяли, обязательно доведем до конца. Продолжим ремонт дорог, фасадов, благоустройство нашей областной столицы, восстановление и реставрацию объектов культурного наследия.