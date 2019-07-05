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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 60-го Кургана Дружбы

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 60-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Республики Беларусь и Латвии. Телеграмму от главы государства на памятном митинге Кургана Дружбы зачитал Герой России, референт управления президента РФ по общественным проектам Алексей Романов, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона.

«Наши народы плечом к плечу сражались с нацизмом, отстаивали свободу и независимость государств Европы, вместе — приближали долгожданную и такую дорогую для всех Победу. Важно, что традиции боевого братства, закаленные на полях жестоких сражений — продолжаются, несмотря на бурные изменения в мире, попытки разделить людей, исказить и переписать историю. И ваши встречи, начало которых было положено в далеком 1959 году — убедительно это подтверждают», — говорится в телеграмме.

Владимир Путин подчеркнул важную роль объединения фронтовиков, участников подполья и партизанского движения, представителей добровольческих, волонтерских организаций, патриотических клубов. «Они призваны нести высокую миссию — сохранять связь времен, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к непреходящим духовным, нравственным ценностям, к героическим страницам нашей общей истории», — отметил глава государства.

Президент также выразил уверенность, что встреча пройдет, как всегда, в теплой, дружественной атмосфере и надолго запомнится всем участникам. В заключение он пожелал всем участникам и гостям Кургана Дружбы успехов, здоровья и всего наилучшего.

Кроме того, в адрес участников 60-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Республики Беларусь и Латвии поступили приветствия от заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака и председателя комитета по обороне Государственной Думы Владимира Шаманова.