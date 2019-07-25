Общество

Всероссийский форум молодых семей впервые пройдет в Псковской области

Всероссийский форум молодых семей пройдет с 5 по 9 августа в Псковской области. В понедельник, 29 июля, в администрации региона состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению мероприятия под председательством руководителя аппарата администрации области Сергея Дмитриева. В обсуждении приняли участие начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, исполнительный директор форума Наталья Панкова, а также представители ответственных органов исполнительной власти региона и силовых структур.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности участников форума и их медицинского сопровождения, запланированные образовательные мероприятия и культурную программу. Особое внимание организаторов мероприятия Сергей Дмитриев обратил на необходимость проработки вопросов по транспортному сопровождению участников, а также по взаимодействию с УМВД и МЧС по обеспечению безопасности и медицинского сопровождения во время проведения мероприятий.

По итогам совещания дано поручение подготовить «дорожную карту» и проработать логистику по все указанным вопросам. По линии культурно-досугового обеспечения планируется привлечь к участию в концертной программе лучшие коллективы Псковской области. Помогать в сопровождении мероприятий форума будут волонтеры.

По информации организаторов, участниками форума станут более 200 представителей из 42 субъектов Российской Федерации, в том числе около 70 детей. Более 180 участников представят Псковскую область. Все они ведут активную общественную работу по поддержке детства, материнства и отцовства.

«Форум молодых семей в Псковской области станет акселератором лучших практик и поможет выявить лучший опыт объединений молодых семей, который можно будет в дальнейшем использовать в регионе. Для псковских семей он станет возможностью пообщаться с активистами нашей страны и получить возможность принять участие в конкурсе грантовой поддержки социально значимых проектов, направленных на поддержку молодых семей», — отметила Наталья Плявинская.

Для молодых семей предусмотрена интенсивная программа, посвященная развитию семейных клубов и социально ориентированных НКО по вопросам оказания поддержки молодым, многодетным семьям, поддержке детства, материнства и отцовства, обмену лучшим региональным опытом работы с молодыми семьями, вопросам семейной и детской психологии. Также на форуме традиционно пройдет Фестиваль клубов молодых семей.

Цель Всероссийского форума молодых семей: формирование и развитие общероссийского сообщества молодых семей, укрепление института молодой семьи и популяризация семейных ценностей в молодежной среде. В этом году он впервые пройдет в Псковской области.

Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодежи. Основные партнеры — администрация Псковской области, ассоциация организаций по защите семьи, национальная родительская ассоциация.