Общество

В Псков прибыли первые участники Всероссийского форума молодых семей

Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей приехала в Псков в понедельник, 5 августа. На вокзале представителей из разных регионов России (70 человек, в том числе дети) встречали волонтеры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, организаторы подготовили для участников форума экскурсионную программу, на площадке их также ждут спортивные мероприятия и тренинги. Для юных делегатов предусмотрены выступления аниматоров.

Форум пройдет на территории загородного отеля «Плесков». Торжественное открытие мероприятия состоится вечером 5 августа. В работе форума примут участие Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

Планируется, что на форум молодых семей в Псковскую область приедут более 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 42 субъектов Российской Федерации, в том числе из Новосибирской, Тюменской, Ивановской, Нижегородской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Мордовии, Чечни, Краснодарского края. Более 180 участников представят Псковскую область. Все они - руководители и активные участники сообществ молодых семей, общественных организаций, победители региональных конкурсов молодых семей.

Форум молодых семей в Псковской области пройдет впервые. Его цель - формирование и развитие общероссийского сообщества молодых семей, укрепление института молодой семьи и популяризация семейных ценностей в молодежной среде.

Организаторы форума - Федеральное агентство по делам молодежи. Основные партнеры - администрация Псковской области, Ассоциация организаций по защите семьи, Национальная родительская ассоциация.

Продлится мероприятие до 9 августа.