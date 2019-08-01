Общество

Детский омбудсмен Анна Кузнецова принимает участие в Форуме молодых семей в Псковской области

Панельные дискуссии состоятся в рамках Всероссийского форума молодых семей - 2019, который сегодня, 6 августа, проходит в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в работе форума принимают участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, митрополит Псковский и Порховский Тихон, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, представители Минздрава.

Организаторы постарались сделать атмосферу форума максимально комфортной и непринужденной - участники сидят не за столами, а на пуфах.

Модераторами панельной дискуссии «Современная семья в контексте актуальных трендов демографического развития. Роль клубных сообществ» станут:

- заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов,

- руководитель Агентства социально-демографического развития, руководитель межрегиональной программы «Любовь. Семья. Счастье», автор книги и ведущий семинаров «Любовь-это…», член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, председатель Экспертного совета Ассоциации организаций по защите семьи, программный директор Форума Григорий Сайфуллин.

Открывая дискуссию, Андрей Платонов рассказал о деятельности Федерального агентства по делам молодежи и особо подчеркнул роль развития добровольчества и реализации нацпроектов, в частности проекта «Социальная активность», направленного в том числе на развитие волонтерства.

В панельной дискуссии «Семья - основа и ценность России» примут участие детский омбудсмен Анна Кузнецова и митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон.