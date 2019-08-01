Общество

Замглавы Росмолодежи: Основная идея форума заключается в поддержке клубов молодых семей

Основная идея Всероссийского форума молодых семей заключается в поддержке клубов молодых семей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, комментируя значимость Всероссийского форума молодых семей, который в этом году принимает Псковская область.

«Форум можно назвать традиционным. Третий год он гуляет по Центральной России и вот забрел в Псковскую область и собрал 400 участников», - отметил он и поблагодарил власти региона за хороший прием.

По словам Платонова, основная идея форума заключается в поддержке клубов молодых семей. «На форуме участники делятся опытом, стараются развивать свои сообщества. Многие представят свои проекты и разъедутся с конкретными предложениями», - пояснил Андрей Платонов. По его словам, представители клубов молодых семей - активные люди, которых не надо подгонять - они сами высказывают предложения и понимают: «Не стоит ждать административных подвижек, а надо больше встречаться, пить на кухне чай с малиновым вареньем и дружить».

По его словам, в некоторых регионах меры поддержки молодых семей не работают должным образом. Кроме того, не все семьи информированы о том, на какую помощь со стороны государства они могут рассчитывать. Еще одна проблема: порой чиновники не спешат с нововведениями.

Поэтому важно соблюсти баланс между информированием молодых семей и хорошей работой административного аппарата, заключил Платонов.