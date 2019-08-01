Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Женщина на рыбалке: экипировка
Как помыть машину бесплатно?
Дом от А до Я
Некролог о Телеграме
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Трагедия в Острове
Телефон прямого эфира 56-73-72
100 тысяч рублей за второго ребенка
Тень выборов
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Убрать нельзя оставить
 
 
 
ещё Общество 01.08.2019 18:5218 На набережной Великой в Пскове собираются строить здание для судебных инстанций. ФОТО 06.08.2019 12:320 Советы молодых семей могут появиться в регионах России 06.08.2019 12:180 У детского омбудсмена Анны Кузнецовой много вопросов к теме семейного воспитания детей в школах 06.08.2019 12:150 Молодые псковичи смогут побороться за победу в поэтическом конкурсе «Чернильница» в пяти номинациях 06.08.2019 12:110 Вера Емельянова поблагодарила Росмолодежь за возможность собрать на Псковской земле представителей 40 регионов 06.08.2019 11:570 Почти 140 должников посетили псковские налоговики и судебные приставы с начала года
 
 
 
Самое популярное 04.08.2019 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 03.08.2019 20:310 Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове 05.08.2019 12:074 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 03.08.2019 19:550 Девушка погибла при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове 04.08.2019 19:111 Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вера Емельянова поблагодарила Росмолодежь за возможность собрать на Псковской земле представителей 40 регионов

06.08.2019 12:11|ПсковКомментариев: 0

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова приветствовала участников Всероссийского форума молодых семей от имени губернатора Михаила Ведерникова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, она поблагодарила Росмолодежь, которая помогла собраться на Псковской земле представителям 40 регионов России.

Отдельные слова благодарности она адресовала детскому омбудсмену Анне Кузнецовой за внимание к псковскому региону. «Верю, что наша встреча не пройдет даром, и мы придумаем что-то постоянное и эффективное»,- подчеркнула она.

По мнению Веры Емельяновой, форум будет полезен для Псковской области, поскольку здесь сложная демографическая ситуация. «Надеюсь, мы найдем новые возможности для того, чтобы у нас детей становилось  больше, и чтобы они были счастливы. 116 тысяч детей до 18 лет - это пятая часть жителей нашего региона, и мы понимаем, какая это ответственность»,- заключила первый вице-губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1478 человек
Сюжет: Всероссийский форум молодых семей Советы молодых семей могут появиться в регионах России У детского омбудсмена Анны Кузнецовой много вопросов к теме семейного воспитания детей в школах Вера Емельянова поблагодарила Росмолодежь за возможность собрать на Псковской земле представителей 40 регионов Замглавы Росмолодежи: Основная идея форума заключается в поддержке клубов молодых семей Замглавы Росмолодежи: На Псковской земле древние традиции семьи, любви и верности Детский омбудсмен Анна Кузнецова принимает участие в Форуме молодых семей в Псковской области В Псков прибыли первые участники Всероссийского форума молодых семей Всероссийский форум молодых семей впервые пройдет в Псковской области
06.08.2019, 12:320 Советы молодых семей могут появиться в регионах России 06.08.2019, 12:280 Сотрудники псковского Россельхознадзора вернули в Латвию 20 тонн куриного мяса 06.08.2019, 12:230 С карты великолучанки телефонные мошенники списали 80 тыс. рублей 06.08.2019, 12:180 У детского омбудсмена Анны Кузнецовой много вопросов к теме семейного воспитания детей в школах
06.08.2019, 12:150 Молодые псковичи смогут побороться за победу в поэтическом конкурсе «Чернильница» в пяти номинациях 06.08.2019, 12:140 Концерт лютневой музыки даст в «Михайловском» молодой музыкант из Санкт-Петербурга 06.08.2019, 12:110 Вера Емельянова поблагодарила Росмолодежь за возможность собрать на Псковской земле представителей 40 регионов 06.08.2019, 11:570 Почти 140 должников посетили псковские налоговики и судебные приставы с начала года
06.08.2019, 11:540 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: что не делать с этим городом? 06.08.2019, 11:500 Замглавы Росмолодежи: Основная идея форума заключается в поддержке клубов молодых семей 06.08.2019, 11:470 Фестиваль активного отдыха ДА!FEST станет темой программы «Беседка» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 06.08.2019, 11:302 Экс-глава Новоржевского района возглавил службу по надзору за дорожными подрядчиками в Псковавтодоре
06.08.2019, 11:270 В связи с ремонтом железнодорожного пути будет закрыт переезд в Великих Луках 06.08.2019, 11:150 Метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать в небе Псковской области в ночь с 12 на 13 августа 06.08.2019, 11:060 Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей 06.08.2019, 11:000 О проблемах и достижениях псковского легпрома расскажет в «Эхономике» Елена Косенкова
06.08.2019, 10:570 Замглавы Росмолодежи: На Псковской земле древние традиции семьи, любви и верности 06.08.2019, 10:530 Курсанты набора 2019 года осваивают элементы строевой подготовки в псковской академии ФСИН 06.08.2019, 10:521 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны 06.08.2019, 10:390 Инстаграм-активист сжег картонного Цукерберга в знак протеста
06.08.2019, 10:270 ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов 06.08.2019, 10:210 Женсовет Псковского филиала Академии ФСИН России помогает первокурсницам в адаптации 06.08.2019, 10:150 Псковская инспекция труда: Выдает ли организация расчетный листок? 06.08.2019, 10:080 Артснаряд обнаружен в псковской деревне Нижние Галковичи
06.08.2019, 10:071 Опытный образец разъединителя с автоматизированным приводом установили в «Псковэнерго» 06.08.2019, 10:010 Детский омбудсмен Анна Кузнецова принимает участие в Форуме молодых семей в Псковской области 06.08.2019, 09:430 Семь построек сгорели в псковских Соловьях 06.08.2019, 09:380 Российские десантники лидируют после первого этапа на конкурсе «Десантный взвод»
06.08.2019, 09:320 В Порховском районе «ВАЗ» выехал на встречку, госпитализированы четыре человека 06.08.2019, 09:100 В августе специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в пяти волостях 06.08.2019, 09:060 Как жители Пскова ежедневно используют облака, даже не замечая этого 06.08.2019, 08:590 Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
06.08.2019, 08:455 Псковская область вошла в тройку регионов с наименьшим числом врачей на человека 06.08.2019, 08:362 Цены на бензин выросли, несмотря на компенсации нефтяникам 06.08.2019, 08:230 Самый большой конкурс в Псковском колледже искусств в этом году был на специальность «Декоративно-прикладное искусство» 06.08.2019, 08:170 У AliExpress появятся оффлайн-магазины в России
06.08.2019, 08:040 Госслужащие попросили увеличить им командировочные 05.08.2019, 21:460 Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки реализации нацпроектов 05.08.2019, 21:301 Участники проекта «Волонтеры культуры» поделились впечатлениями в соцсетях 05.08.2019, 21:210 Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
05.08.2019, 21:020 В Псково-Печерском монастыре открылась четвертая смена проекта «Волонтеры культуры» 05.08.2019, 20:510 Жителям стругокрасненских деревень напомнили правила пожарной безопасности 05.08.2019, 20:150 В ИК-5 начали шить футболки 05.08.2019, 19:570 Около 500 человек приняли участие в экологической акции «Вода России» в Псковской области
05.08.2019, 19:430 Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 18-летней псковички заключен под стражу 05.08.2019, 19:360 Пресекать групповые неповиновения осужденных учились сотрудники учреждений псковского УФСИН 05.08.2019, 19:240 В Псковскую область пытались незаконно ввезти более 213 тонн продукции животного происхождения 05.08.2019, 19:040 В первенстве Псковской области по футболу сыграны матчи первого круга
05.08.2019, 18:534 «Сижу на кухне, не жду перемен…» 05.08.2019, 18:450 26 команд приняли участие в соревнованиях по летнему служебному биатлону среди сотрудников псковского УМВД 05.08.2019, 18:340 В Псков прибыли первые участники Всероссийского форума молодых семей 05.08.2019, 18:250 Перевозки пассажиров на ОЖД в июле выросли на 5,5%
05.08.2019, 18:160 Псковская Кадастровая палата: Как исправить ошибку в сведениях ЕГРН 05.08.2019, 17:590 Тепло и дождливо будет завтра в Псковской области 05.08.2019, 17:460 В Россию придет цеховая медицина 05.08.2019, 17:310 Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в 8 млрд долларов
05.08.2019, 17:150 Партпроект «Чистая страна» поддерживает введение предмета «Экология» в школьную программу 05.08.2019, 17:010 Псковичка заняла первое место на соревнованиях по прыжкам в высоту в Чебоксарах 05.08.2019, 16:520 В России по фактам лесных пожаров возбудили 277 уголовных дел 05.08.2019, 16:450 «Единая Россия» согласовала кандидатуру для замещения мандата в Собрании Себежского района
05.08.2019, 16:410 Роспотребнадзор сообщил о нарушениях при производстве минеральной воды 05.08.2019, 16:320 Победитель конкурса фотографий с «Нашествия» получил свой приз 05.08.2019, 16:311 63 спортзала отремонтированы в сельских школах Псковской области по проекту «Единой России» 05.08.2019, 16:290 Михаил Ведерников предложил вдвое увеличить единовременные выплаты семьям десантников 6-й роты
05.08.2019, 16:290 ОНФ предлагает внедрить во всех регионах технологию «умного» сноса зданий 05.08.2019, 16:240 Группа «Ласковый май» выступила на Дне города в Новосокольниках 05.08.2019, 16:170 15 дворов благоустроят в Великих Луках по партпроекту «Городская среда» 05.08.2019, 16:160 Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
05.08.2019, 16:151 Власти Псковской области будут ходатайствовать о создании кадетского корпуса имени бойцов 6-й роты 05.08.2019, 16:080 Туристический потенциал Пскова представили в Латвии на Дне города Резекне 05.08.2019, 15:590 Порхович ночью обокрал 17-летнюю девушку 05.08.2019, 15:493 Иван Цецерский освобожден от должности координатора партпроекта «Городская среда»
05.08.2019, 15:421 ПЛН-ТВ: Откуда псковичи узнают информацию? 05.08.2019, 15:370 Наталья Мельникова: Правила индексации пенсии для пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, остаются прежними 05.08.2019, 15:170 «Чернобыль» и «Дрянь»: в США назвали лучшие сериалы 05.08.2019, 15:110 Сливки от «Прасковьи Молочковой» теперь можно купить в «Пятерочке»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.