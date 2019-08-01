Общество

Вера Емельянова поблагодарила Росмолодежь за возможность собрать на Псковской земле представителей 40 регионов

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова приветствовала участников Всероссийского форума молодых семей от имени губернатора Михаила Ведерникова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, она поблагодарила Росмолодежь, которая помогла собраться на Псковской земле представителям 40 регионов России.

Отдельные слова благодарности она адресовала детскому омбудсмену Анне Кузнецовой за внимание к псковскому региону. «Верю, что наша встреча не пройдет даром, и мы придумаем что-то постоянное и эффективное»,- подчеркнула она.

По мнению Веры Емельяновой, форум будет полезен для Псковской области, поскольку здесь сложная демографическая ситуация. «Надеюсь, мы найдем новые возможности для того, чтобы у нас детей становилось больше, и чтобы они были счастливы. 116 тысяч детей до 18 лет - это пятая часть жителей нашего региона, и мы понимаем, какая это ответственность»,- заключила первый вице-губернатор.