Общество

У детского омбудсмена Анны Кузнецовой много вопросов к теме семейного воспитания детей в школах

Форумов, посвященных вопросам семьи, должно быть больше. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова, открывая работу панельной дискуссии «Семья - основа и ценность России» в рамках Всероссийского форума молодых семей, который проходит в Псковской области.

«Рада встрече и рада, что форум проходит в такой дружеской атмосфере»,- отметила детский омбудсмен, особо подчеркнув, что многие участники приехали на форум с детьми. «С детьми надо быть честными, а значит, разговор будет настоящий»- уверена Анна Кузнецова.

В то же время она выразила недоумение по поводу того, что в России только один форум, на котором говорят о семье.

«Цифры доказывают абсурдность ситуации. 78% молодых людей считают главной ценностью семью. Если человек не достигает цели и не следует своей ценности, он становится несчастным. Важно понять, что счастье как эфемерное образование - достаточно понятная задача, как и условие, при котором оно возникает, раз уж для 78% молодых людей главная ценность - семья»,- подчеркнула Анна Кузнецова.

Много вопросов у нее к теме семейного воспитания детей в школах. «В приоритете - получить сто баллов по ЕГЭ. А важно воспитать счастливого человека... Наша задача - счастье, а для этого можно постараться», - заключила детский омбудсмен, подчеркнув необходимость преподавания уроков семейного воспитания в школах.