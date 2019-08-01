Общество

Советы молодых семей могут появиться в регионах России

Советы молодых семей могут появиться в регионах России. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение высказали участники Всероссийского форума молодых семей, который проходит в Псковской области 6 августа.

Предполагается, что такие советы будут функционировать при региональных уполномоченных по правам ребенка, у которых есть связь и с государственным сектором, и с сектором НКО, что пойдет на пользу советам молодых семей.

Это предложение поддержала уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова. «Отличное предложение. Давайте работать. Важно, чтобы нас объединяли не просто встречи у микрофона, а настоящее дело, близкое детям»,- заключила она.