Общество

Михаил Ведерников направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского форума молодых семей

Губернатор региона Михаил Ведерников направил приветствие в адрес организаторов и участников Всероссийского форума молодых семей, который проходит с 5 по 9 августа в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона отметил, что семья в системе ценностей россиян всегда занимала почетное высокое место. «Крепкие взаимоотношения между детьми и родителями, общие взгляды и совместный труд, - все это вызывает искреннее восхищение и является достойным примером для подражания. В современности эта мысль не только сохранилась, но и приобрела дополнительные оттенки и смыслы. Семейное дело или предприятие, профессиональные династии, совместное участие в социальных проектах, - все это ценится особенно высоко и является важными чертами современного гражданского общества, обеспечивающими преемственность поколений», - говорится тексте приветственного адреса.

Михаил Ведерников отметил, что на форуме собрались семьи, которые уже сегодня делают вклад в развитие новой России, и готовы общими усилиями продолжить свой труд, что «вызывает искреннее уважение».

Он пожелал участникам вернуться с форума с багажом положительных эмоций и новыми знаниями. «Помните, что от ваших семей зависит будущее нашей страны! Удачи, счастья и благополучия!» - заключил губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, что Псковская область принимает Всероссийский форум молодых семей впервые. Его участниками стали порядка 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 40 субъектов РФ. Многие семьи приехали на форум с детьми. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области, Псковского государственного университета, ассоциации организаций по защите семьи и Национальной родительской ассоциации.