Общество

Анна Кузнецова о Всероссийском форуме молодых семей: Я на таких форумах дышу

«Проблемы в сфере семьи есть, но нас так много, что мы справимся», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова, комментируя вопросы, поднятые сегодня в рамках Всероссийского форума молодых семей, который проходит в Псковской области.

«Я на таких форумах дышу. Приятно, что участники приходят на них вместе с детьми. А еще эти форумы честные», - отметила омбудсмен. По ее словам, сегодня удалось поговорить об очень важных вопросах: продвижение семейных ценностей в Сети, создание советов молодых семей в регионах. Особый смысл обретает вопрос обучения детей традиционным семейным ценностям, перечислила Анна Кузнецова.

«Молодые семьи - наша надежда и опора. Проблемы есть, но нас так много, что мы справимся», - добавила она.

Отметим, что Псковская область впервые принимает Всероссийский форум молодых семей. Он продлится до 9 августа. Участниками мероприятия стали более 400 человек из 42 регионов. Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области, Псковского государственного университета, Ассоциации организаций по защите семьи и Национальной родительской ассоциации.