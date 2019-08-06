Общество

Мини-юбки под запретом: администрация Псковской области ввела дресс-код

В день ВДВ руководство Псковской области ввело дресс-код для сотрудников администрации. Требования к внешнему виду государственных гражданских служащих Псковской области в администрации региона и органах исполнительной власти за подписью и.п. губернатора Веры Емельяновой были утверждены 2 августа.

Согласно вступившим в силу со дня опубликования требованиям, одежда гражданского служащего должна быть выдержана в официальном деловом стиле. Чиновники должны отдавать предпочтение «сдержанным цветовым решениям и классическим моделям одежды и обуви».

Исключением являются выходные и праздничные нерабочие дни, а также дни выезда в служебную командировку, когда служащим разрешено ношение одежды свободного стиля, так называемый «Casual». Но данное правило не применяется в случае запланированного официального мероприятия или совещания.

Чиновникам настоятельно не рекомендуется ношение одежды и обуви спортивного и пляжного стиля, одежды и аксессуаров с вызывающими принтами, экстремистскими или просто неприличными надписями.

Кроме того, гражданский служащий не может выглядеть небрежно и неопрятно.

Мужчины должны быть одеты в деловой костюм классического покроя и галстук. Допускается ношение джинсов классического покроя, водолазки и джемпера. Летом чиновники могут позволить себе рубашки с короткими рукавами классического покроя без пиджака и галстука, но про бриджи и шорты они должны забыть.

Основным элементом одежды женщины также выступает деловой костюм, но допускаются сочетания: блузка – юбка, блузка – брюки. Можно носить жилеты в сочетании с блузкой, пуловером, кардиганом, джемпером.

В случае участия в протокольных мероприятиях женщины в обязательном порядке должны позаботиться о чулках или колготках, причем обязательно однотонных и ни в коем случае не ажурных или с рисунком.

Женщинам не рекомендуется приходить на работу в администрацию в излишне узких брюках, мини-юбках и коротких платьях (выше колена на 10 см), с глубоким декольте или глубоким разрезом, открытой спиной, в прозрачной одежде и шортах.