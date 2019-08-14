Общество

Михаил Ведерников: Псковская молодежь заслуживает соседство с Кремлем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился видом из окна здания бывшего кинотеатра «Октябрь», где ведутся работы по созданию Центра развития молодежи «Лофт». В комментарии, оставленном на своей страничке в соцсети «Instagram», Михаил Ведерников подчеркнул соседство будущего молодежного центра и Псковского Кремля.

Источник: страничка Михаила Ведерникова в соцсети «Instagram»

«Хороший вид из окна будущего молодежного лофта. Наша молодежь заслуживает такое соседство больше, чем очередное кафе или вещевая ярмарка», - подчеркнул губернатор.

Напомним, «Лофт» изначально планировалось сдать осенью 2018 года, но во время подготовительных работ были обнаружены серьезные дефекты: проседание фундамента и повреждение несущих стен. Потребовалось дополнительное время на доработку проектной документации по укреплению несущих конструкций здания. Благоустроить окольную территорию планируется весной 2020 года.

По проекту в молодежном «Лофте» предусмотрены несколько вместительных залов для концертов и кинопоказов, игровая, переговорная и рабочая комнаты, арт-пространство и открытая кухня. На его базе откроется туристический центр, кофейня и музей киностудии «Ленфильм».