Общество

В Псковской области впервые пройдет форум, посвященный здоровому образу жизни

Псковская область станет площадкой для проведения Всероссийского открытого профессионально-общественного форума «За ЗОЖ». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, форум пройдет с 23 по 25 августа.

«Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и достигнутым им договоренностям с Министерством просвещения РФ», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что, как ожидается, участниками форума станут более 500 человек, представляющих более 60 субъектов Российской Федерации. Это лидеры детско-молодежных движений с сопровождающими педагогами, представители родительской общественности и эксперты в сфере здравоохранения, образования. В мероприятиях также примут участие представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни.

В рамках форума в Пскове пройдет Всероссийская практическая конференция «Современные подходы, технологии, модели и практики по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни и молодежная антиконференция «Вместе здорово шагать!». Будет представлена выставка успешных региональных практик по использованию инновационных технологий, методик, учебно-методического обеспечения, направленного на формирование у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни.

«С докладами выступят эксперты, ведущие специалисты Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций", а также представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации. Трансляция успешного опыта будет осуществлена в формате мастер-классов. Участники получат возможность ознакомиться с опытом образовательных и общественных организаций Пскова, Саратова, Владикавказа, Ленинградской области, Ханты-Мансийского автономного округа и других», - подчеркнули в областной администрации.

Ожидается, что участниками круглых тематических столов станут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Леонид Варламов и митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также представители общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».

В ходе мероприятий будет презентован уникальный опыт взаимодействия педагогической и родительской общественности, представителей научных организаций, детей и молодежи по вопросам обмена опытом реализации мероприятий пропаганды здорового образа жизни.

Отдельная программа, в рамках форума, подготовлена для лидеров молодежного движения. В ходе проведения антиконференции «Вместе здорово шагать!» участники смогут получить практические навыки и компетенции по формированию здорового стиля жизни, лидерского мастерства, созданию социальной рекламы, проектированию. Мастерские проведут ведущие специалисты-практики, имеющие опыт работы с молодежью по данным направлениям из Пскова, Москвы и Перми.

В ходе работы молодежного направления, будет сформирован лидерский штаб и разработана стратегия всероссийского молодежного движения «За ЗОЖ», а также планируется подвести итоги конкурса «Лучший социальный проект».

«Мероприятие направлено на реализацию задач государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни», - добавили в пресс-службе.

Форум станет коммуникативной площадкой взаимодействия педагогической, родительской общественности, представителей общественных и научных организаций, детей и молодежи по вопросам обмена опытом реализации мероприятий пропаганды ЗОЖ и профилактики употребления психоактивных веществ детьми и обучающейся молодежью.