Общество

Без участия молодежи невозможно бороться с вредными привычками в обществе - Леонид Варламов

Без участия молодежи невозможно бороться с вредными привычками в обществе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление сделал сегодня, 24 августа, председатель правления общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Леонид Варламов на открытом пленарном заседании форума «За ЗОЖ».

Леонид Варламов признался, что раньше сам употреблял алкоголь и курил, считая это нормальной особенностью мужчины. Однако после фильмов «Общего дела» он кардинально изменился.

«Я считаю, мы приостановили процесс, - заметил он. – Но чтобы окончательно остановить то, что происходит в стране, необходимо участие молодых». Он пожелал юным участникам накапливать связи, которые возникают на форумах, формировать команды, впитывать знания для реализации своих проектов.

«Вы - дыхание этого времени - сказал он, - мы ждем от вас новых предложений, активно вовлекайтесь в эту работу, и мы вместе добьемся результатов. Давайте бить вместе в набат, владыка в 2009 году в этот колокол ударил, мы подключились, и теперь должны ударить уже все вместе. Так как без решения этой проблематики, без включения в общее дело невозможно представить будущее страны».

Напомним, всероссийский открытый профессионально-общественный форум «За ЗОЖ» проходит в Пскове с 23 по 25 августа. В рамках форума с докладами и мастер-классами выступят представители образовательных, религиозных, общественных и научных организаций тематической направленности, поддерживающих здоровый образ жизни, представители научных учреждений системы образования и здравоохранения Российской Федерации.

Мероприятие проводится по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства просвещения России.