Общество

Центр образования «Подросток» разместят на базе Дома детского творчества в Пскове

Судьбу Центра образования «Подросток» губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 4 сентября, обсудил на рабочей встрече с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой, главой администрации города Пскова Александром Братчиковым, и.о. руководителя учреждения Людмилой Садовской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В начале учебного года к главе региона во время его инспекции на строительную площадку стадиона «Машиностроитель» обратились педагоги «Подростка», которые пожаловались на закрытие и прекращение образовательной деятельности Центра. По поручению губернатора к решению проблемы подключились профильные органы власти региона и города.

Обсуждая сложившуюся ситуацию, Михаил Ведерников заметил, что в здании, где располагался «Подросток», не соблюдались элементарные требования противопожарной безопасности. «Я категорически против, чтобы дети и преподаватели работали в таких условиях. Это опасно для здоровья и жизни», - заметил он. В настоящее время в бюджете города предусмотрены средства, чтобы привести помещения в нормативное состояние. Необходимые ремонтные работы планируется провести за 2 года.

Губернатор также обратил внимание, что специалистами управления образования города не была проведена необходимая разъяснительная и организационная работа с коллективом и семьями школьников. «Вместо того, чтобы организовать нормальную системную работу, преподавателей и родителей поставили перед фактом в самом начале учебного года! Странное поздравление с Днем знаний», - отметил Михаил Ведерников и обратил внимание, что в центре трудится всего 12 человек, с которыми все вопросы можно было решить в ручном режиме.

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В ходе обсуждения глава региона поблагодарил Веру Емельянову и Александра Братчикова за решение разместить Центр образования «Подросток» на базе Дома детского творчества в Пскове. Там педагоги и мастера производственного обучения будут вести учебный процесс. Практические занятия по профподготовке будут проходить в агротехническом колледже. Губернатор также подчеркнул, что уровень заработных плат специалистов Центра должен быть сохранен.

По итогам встречи Михаил Ведерников поручил Александру Братчикову проанализировать действия специалистов администрации образования города, по итогам проверки применить дисциплинарные меры и в случае необходимости сделать оргвыводы.