Общество

Более тысячи сотрудников МЧС дежурят на выборах в Псковской области

В целях подготовки избирательных участков к Единому дню голосования Главным управлением МЧС России по Псковской области был спланирован и проведен комплекс надзорных и профилактических мероприятий. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Павел Комаров в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области.

«В целях обеспечения готовности сил и средств Главного управления и подчиненных подразделений к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период проведения Единого дня голосования на территории Псковской области с 7 по 9 сентября введен режим функционирования "Повышенная готовность"», - отметил Павел Комаров.

На избирательных участках организовано дежурство сотрудников Главного управления.

В целом для обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении выборов привлечено более 1000 человек личного состава.

По состоянию на 12 часов происшествий на избирательных участках не допущено.