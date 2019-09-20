Общество

Организаторы конкурса красоты «Мисс Псков 2019» объявили дату проведения кастинга

Организаторы конкурса красоты «Мисс Псков 2019» объявили дату проведения кастинга. Он состоится 26 сентября в бизнес-центре отеля Отель Old Estate Hotel & SPA. Начало в 20:00. Все желающие могут посетить кастинг как зрители, вход свободный.

Главный приз конкурса в этом году — сертификат на 100 000 рублей. Запись желающих на кастинг продолжается.

Обязательные условия:

возраст от 16 лет

фотогеничность

желание победить

Предварительная регистрация личным сообщением в группе.

Стоит отметить, что конкурс является региональным этапом национального конкурса красоты «Мисс Россия».