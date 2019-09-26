Общество

В полуфинал конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» прошло 10 псковичек

Вчера в в бизнес-центре отеля Отеля Old Estate Hotel & SPA прошел официальный кастинг на участие в региональном этапе «Мисс Россия — Мисс Псков 2019».

По итогу, на конкурс было подано около 40 заявок. Из них организаторы выбрали 25 девушек, которые подходили для участия в конкурсе красоты «Мисс Россия — Мисс Псков 2019».

В рамках кастинга девушки представили свою визитную карточку и показали дефиле в купальниках.

В полуфинал проекта были отобраны 10 девушек.

В ближайшие дни пройдут дополнительные кастинги, поэтому итоговое количество полуфиналисток будет известно чуть позже.

Организаторы желают успехов всем участницам.