В полуфинал конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» прошло 10 псковичек

Вчера в в бизнес-центре отеля Отеля Old Estate Hotel & SPA прошел официальный кастинг на участие в региональном этапе «Мисс Россия — Мисс Псков 2019».
По итогу, на конкурс было подано около 40 заявок. Из них организаторы выбрали 25 девушек, которые подходили для участия в конкурсе красоты «Мисс Россия — Мисс Псков 2019».
В рамках кастинга девушки представили свою визитную карточку и показали дефиле в купальниках.
В полуфинал проекта были отобраны 10 девушек.
В ближайшие дни пройдут дополнительные кастинги, поэтому итоговое количество полуфиналисток будет известно чуть позже.
Организаторы желают успехов всем участницам.