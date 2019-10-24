Общество

Новая серия видеодневников «Мисс Псков 2019» будет представлена сегодня

Сегодня выйдет в эфир новая серия видеодневников «Мисс Псков 2019». Вниманию зрителей будет представлена пятая серия Beauty blog конкурса «Мисс Псков — Мисс Россия».

В 20:00 и 22:30 зрители смогут познакомиться с тем, как девушки оттачивают мастерство на танцевальном мастер-классе в Школа танцев Dance Family - https://vk.com/dancefamilypskov . Их эмоции, мысли и комментарии. Все самое интересное прямиком из-за кулис проекта!

Эфир программы на телеканале «Первый Псковский» состоится сегодня в 20:00 и 22:30.