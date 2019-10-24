Общество

МЧС предупреждает жителей Псковской области об усилении ветра

Сегодня в периода с 17:00 до 20:00 на территории Псковской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает Главное управление МЧС России по Псковской области.

Рекомендации МЧС для населения при сильном ветре.

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".