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Общество

Псковские медиа: «Четвертая власть» в режиме 24/7

01.11.2019 11:22|ПсковКомментариев: 4

Псковская Лента Новостей начинает цикл публикаций, посвященных современному состоянию медиапространства Псковской области. В ближайшие недели мы вместе с читателями постараемся разобраться, что происходит на рынке псковских СМИ, какие из них пользуются читательской популярностью, доверием аудитории, а также имеют реальное влияние на общественно-политическую ситуацию в регионе. Мы постараемся не только проанализировать динамику развития псковских СМИ в последние годы, но и взглянуть на то, как в зеркале прессы отражается мир региональной политики и удается ли традиционным периодическим изданиям конкурировать с новыми медиа. Найти ответы на многочисленные вопросы и сделать полный расклад нам поможет комплексное исследование, проведенное в августе-сентябре 2019 года экспертами Центра социологии и региональной политики Псковского государственного университета - первое за продолжительное время профессиональное изучение рынка псковских масс-медиа. Сегодня мы начинаем серьезный разговор и, прежде всего, предлагаем обратиться к теме взаимодействия прессы и власти, которая традиционно является основным игроком на рынке СМИ — как в масштабах всей страны, так и в нашем регионе в частности. 

Именно власть, понимая стратегическую роль СМИ как орудия тотального воздействия, везде и всегда стремится взаимодействовать с масс-медиа, оказывая через них влияние и достигая собственные цели. В нашей стране это происходит и на федеральном уровне, где Кремль контролирует данную сферу (в том числе с помощью запретов, о которых много говорится в последнее время), так и в масштабах отдельных регионов.

Псковская область — не исключение. При этом модели здесь используются разные. В нашем регионе за последние десятилетия существовали несколько, принципиально отличных друг от друга, форм взаимоотношений власти и СМИ.

Так, 1990-е — это время почти абсолютной свободы пишущей братии, когда ни областная администрация во главе с Владиславом Тумановым, ни городское руководство Пскова по сути дела никого не контролировали. Газетчики, телевизионщики и радийщики в то время не отрабатывали «технических заданий»; да, они отражали деятельность власти — но не более того. Уровень свободы слова был абсолютно несопоставим с сегодняшним положением, тиражи областного и городского еженедельников составляли десятки тысяч, а влияние СМИ на региональные политику было значительным. 

Другая модель сложилась в конце 1990-х и в 2000-е, при губернаторах Евгении Михайлове и Михаиле Кузнецове. Это было время жесткого противостояния различных политических групп, и СМИ четко отражали точку зрения владельцев изданий. С одной стороны, это привело к установлению контроля над большинством изданий, с другой, конкуренция различных политических сил обеспечивала полицентричность регионального медиапространства. Мы были свидетелями не только полной полярности мнений в СМИ, но и даже настоящих медиавойн. Вчерашние провластные СМИ становились оппозиционными, и наоборот, появлялись и независимые издания. Пожалуй, это было время наибольшего влияния масс-медиа на политику.

В конце периода губернаторства Михаила Кузнецова и при Андрее Турчаке, региональное медиапространство вновь трансформировалось, этот период был обусловлен постепенным уменьшением числа независимых от власти СМИ и усилением доминирования государства на информационном рынке. Деградация публичной политики в стране, и в Псковской области в частности, привела к  сокращению числа игроков на политическом поле и, как следствие, обесцениванию роли СМИ. Это был переходный период. С одной стороны, власть, стала создавать свои медиаимперии и пытаться переходить в своей работе от информирования к пропаганде. С другой — она достаточно терпимо относилась к независимым и даже оппозиционным масс-медиа. Последние десять лет областное руководство вело себя в целом достаточно непоследовательно, пытаясь то монополизировать медийную поляну и ограничить информпоток, то наоборот демонстрировало открытость и заинтересованность в сотрудничестве.

Власти то скупали СМИ (ПАИ, «КП», «АиФ»), то  закрывали их («Телеком»). Одно только многострадальное управление по информполитике раз пять подвергалось чудовищным и абсолютно бессмысленным трансформациям. Ну а создание Медиахолдинга «Псковский» вообще может войти в число хрестоматийных примеров неэффективности и убыточности государственного медиабизнеса. 

При этом,  Андрей Турчак регулярно проводил «встречи без галстуков», приходил на эфиры и прямые линии в газеты, мирился с критическими публикациями, в общем - был достаточно либерален и не пытался давить на журналистов. 

После прихода на пост губернатора Михаила Ведерникова в регионе начал складываться иной формат взаимодействия региональной власти со СМИ. До настоящего времени модель окончательно не сложилась, в ней можно увидеть, как новые элементы, так и признаки прежних форм. Однако главная проблема остается: вместо того чтобы качественно формировать общественное мнение, власть все время пытается совместить несовместимое, заниматься одновременно медиабизнесом и пропагандой. Такой примитивный и убогий подход приводит к двум абсолютно предсказуемым результатам: постоянным убыткам и негативному общественному мнению о работе власти. 

Губернатор Михаил Ведерников на первом международном медиафоруме в Пскове. 2018 год 

«Журналистика должна быть полезной. Когда ты пишешь о том, что плохо, в надежде на то, что власть тебя услышит, люди увидят, и станет лучше, я считаю, что это хорошо», – так Михаил Ведерников определил свое отношение к деятельности СМИ на своей первой встрече с журналистским сообществом Псковской области в начале 2018 года. Только что назначенный президентом врио губернатора и представители масс-медиа договорились проводить аналогичные встречи хотя бы раз в квартал. «Власть только тогда будет эффективной, когда она будет получать честную, объективную обратную связь о тех действиях, которые она сделала», – высказался о роли СМИ Михаил Ведерников.  Тут же он объявил о планах проведения в Псковской области форума СМИ. Каким ему быть, должны были решить сами журналисты: «Предлагайте, как хотите, когда хотите, какой хотите, такой форум и сделаем. Давайте создавать оргкомитет». Как известно, обещанный первый Псковский международный медиафорум состоялся в конце 2018 года. Выступая перед его участниками и гостями, Михаил Ведерников вновь продемонстрировал приверженность диалогу с масс-медиа. «Журналистика — серьезное оружие, которое влияет на серьезные политические процессы. Истина для многих читателей и зрителей не важна, воспринимают того, кто первее и громче крикнет. Например, некоторые, «благодаря» чьей-то неудачной шутке, до сих пор верят, что в полпредство в Петербург я летаю на вертолетах санитарной авиации. Наша задача — доказать жизнеспособность правды, сформировать профессиональное сообщество. Для этого необходимо общаться друг с другом», - подчеркнул губернатор.  При этом следует учитывать, что Михаил Ведерников хорошо понимает значение работы по информационному сопровождению деятельности органов власти и формированию общественного мнения. По роду прежней деятельности (прежде всего - в администрации президента РФ и аппаратах полпредов главы государства на Северном Кавказе и Северо-Западе России) он знает, как должна функционировать данная система. И выборный 2018 год продемонстрировал, что администрация может работать в описываемой сфере весьма эффективно. Напомним, что в течение первого года работы, в том числе перед губернаторскими выборами, мы неоднократно наблюдали контакты главы области со СМИ, в том числе независимыми. Особо отметим, что первое большое обстоятельное интервью врио губернатора дал в июне 2018 года в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Кроме того, глава области приходил на онлайн-марафоны «Ночь выборов» в Псковский дискуссионный клуб и там общался с журналистами. В целом в первый год работы в Пскове Михаилом Ведерниковым было продемонстрировано желание и умение работать с «четвертой властью», что во многом и предопределило его уверенную победу на выборах в сентябре 2018-го. Отметим, что пример здесь, в формате взаимодействия со СМИ, подает президент России Владимир Путин, на которого ориентируется любой из глав регионов. Что бы кто ни говорил и как бы ни относился к кремлевскому курсу, но закрытым от общественных институтов президента не назовешь. Ежегодные большие пресс-конференции в Москве, на которые аккредитовывают представителей абсолютно всех заявившихся изданий, теле- и радиокомпаний. Регулярные встречи главы государства с представителями медиасообщества в рамках форумов ОНФ. Другие формы взаимодействия Кремля со СМИ, в том числе традиционные брифинги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова...

Разумеется, к содержанию ответов можно относиться по-разному, наверное, тут есть за что покритиковать, но сам факт налицо: федеральная власть ведет диалог, в том числе с теми СМИ, которые ей, может быть, и не нравятся. 

Таким образом, в Псковской области был продекларирован курс на открытость власти и ее тесное взаимодействие с масс-медиа. Увы, но уже почти год — фактически весь поствыборный период - наблюдается совсем иная картина. Чиновники становятся всё более закрытыми для СМИ и их аудитории, задача пригласить их для участия в эфире, записи интервью, выступления на пресс-конференции становится подчас невыполнимой. Прямые контакты первых лиц администрации со СМИ минимальны, причем с любыми.  Ответы на официальные запросы зачастую представляют собой откровенные отписки. То и дело госслужащие в ответ на обращение к ним ссылаются на необходимость получения разрешения от руководителей политико-медийного блока. Те в свою очередь, вероятно, руководствуются подходами «Молчание — золото», «Спешить не будем», «Как бы чего ни вышло» и, возможно, держат в уме известный юридический принцип «Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас». По свидетельствам самих чиновников из Дома Советов и сотрудников провластных СМИ, в сравнении с моделью, существовавшей прежде, вся конструкция усложнилась, система забюрократизирована, при этом серьезное медиапланирование фактически отсутствует. Может быть, лица, ответственные за взаимодействие со СМИ, и рады были бы что-то сделать, но они сами, похоже, слабо представляют, как должен быть выстроен процесс. Собственно, и раньше при любом губернаторе в кураторов политико-медийного блока летели критические стрелы: мол, непрофессионалы, не понимают, что делать, и вообще пробито дно. Но такой ситуации как сейчас, безусловно, не было никогда. Во все времена, пусть и по-разному, была выстроена система коммуникации между властью и СМИ. В настоящее время прежние модели фактически уничтожены, а новые толком не появились. 

Как итог — нормальная работа журналистов в оперативном режиме парализуется, аудитория СМИ зачастую лишена достоверной информации о происходящих в регионе процессах и позиции властей по значимым вопросам. Примеров, когда власть запаздывала с реакцией на актуальные вызовы и не могла внятно сформулировать позицию по основным темам актуальной повестки, за последний год накопилось немало. Достаточно вспомнить ситуацию вокруг строительства завода «Титан-Полимер», кризиса ГП «Псковпассажиравтотранс», мусорной реформы, объединения Псковского и Изборского музеев и т. д. 

Определенные надежды в этом отношении появились недавно в связи с приглашением в регион на позицию советника губернатора по СМИ опытного медиаменеджера и журналиста Антона Сергеева. 

Как известно, наряду с иными задачами одна из основных — информирование власти о своей деятельности. Нельзя сказать, что это самый сложный при реализации вопрос, однако даже здесь власть пока не на пике. Порой складывается ощущение, что в Доме Советов не вполне осознают, как работать с подконтрольными, весьма внушительными, медиактивами. В целом пока всё тут напоминает раскладывание пасьянса, перекладывание карт из одной колоды в другую — в надежде на то, что в результате всё как-то сложится само собой. 

Весьма показателен процесс оптимизации районных газет - пожалуй, наиболее резонансный и неоднозначный проект нынешней власти в сфере СМИ. Он вызвал неприятие части районных руководителей, депутатов, сотрудников редакций и читателей. Главный смысл реорганизации районок, по заявлениям чиновников, заключался в концентрации ресурсов (материально-технических, информационных и других). Что до экономической составляющей, то на поддержку муниципальных СМИ из областного и муниципальных бюджетов ежегодно тратились десятки миллионов рублей.  А раз так — надо оптимизировать.

Однако запущенный осенью прошлого года процесс постоянно затягивался, сроки несколько раз переносились, без оперативных и исчерпывающих комментариев представителей власти реформа вызывала на местах множество пересудов (уж не убийство ли это районной прессы) и вопросов, на которые не было ответов. При этом не очевидно, что реформаторы понимали значение районок как своеобразного феномена жизни в глубинке и не учитывали, что эти, пусть и далекие от стандартов современной журналистики, газеты - «свои», с вековой историей, их читают чуть ли не все местные жители, их тиражи сопоставимы с областной прессой. Да, районки убыточны, несамостоятельны и зависимы от начальства, возможно, они устарели и не идут в ногу со временем. Так или иначе, реформу провели — газеты «завели» в издательский дом «Медиа 60», учредителем АНО является администрация Псковской области, то есть в пресловутый медиахолдинг. Посмотрим, какой экономический эффект это даст, останутся ли районки по-прежнему востребованными местными жителями. 

Таким образом, по целому ряду направлений мы наблюдаем фактический отход политических «демиургов» администрации от ранее заявленных подходов. А ведь изначально обозначенный губернатором вектор — на диалог и конструктивное взаимодействие со всеми основными игроками на медиаполе - был безусловно правилен.  Однако — на практике выходит иначе.

То странное увлечение анонимными телеграмм-каналами, которые появляются на свет и умирают, как мотыльки-однодневки (при этом власти умудряются использовать их взамен своей мертвой пресс-службы). То бесконечная демонстрация синдрома «осажденной крепости» с конспирологическими «теориями заговора». То просто  многодневное генерирование информационного вакуума  по важнейшим темам общественно-политической повестки дня. 

Всё более очевиден курс на установление контроля над всей информацией из Дома Советов, на полное доминирование в медиапространстве и предельную концентрация ресурсов в одних руках. Однако выглядит это все весьма комично. Установить полный контроль — задача мало того, что бессмысленная, даже вредная, но прежде всего — невыполнимая. Мало того, что в области сформировалась пестрая медиакартина, где присутствуют и провластные СМИ, и независимые, и откровенно оппозиционные (мы даже не говорим про южную столицу региона — Великие Луки, где практически все СМИ подконтрольны самостоятельной городской власти). Так еще попытки установить контроль предпринимаются в эпоху, когда любой желающий, сидя дома, может стать блогером и донести свои взгляды до тысяч, если не до миллионов читателей.

Как следствие, всё это отражается на региональных периодических изданиях, прежде всего государственных и подконтрольных власти. Они деградируют. При том, что объемы финансирования возрастают — государственные СМИ неэффективны, их тиражи падают, они не оказывают никакого влияния на общественно-политические процессы (лишнее тому свидетельство — итоги недавних выборов, когда кандидаты от власти с треском проиграли оппозиции, несмотря на поддержку местных СМИ), не пользуются доверием и не интересны аудитории. При этом утверждение о том, что население в принципе перестало интересоваться общественно-политической жизнью — это не более чем миф, оно не соответствует действительности. Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром социологии и региональной политики ПсковГУ, вопросы политической и общественной жизни, региональных новостей входят в топ-5 рейтинга популярных тем в СМИ и оставляют далеко позади темы развлечений, криминала, потребительского рынка и проч.

Отметим, что при проведении исследования социологами было опрошено 600 жителей Пскова, кроме того, сотрудники Центра провели интервью со 100 экспертами — представителями исполнительной и законодательной власти регионального и муниципального уровня, руководителями государственных, некоммерческих организаций и бизнес-структур. Таким образом, был получен серьезный срез общественного мнения. Результаты исследования дают основания утверждать, что псковичи продолжают следить за общественно-политической жизнью. И в этой ситуации падение тиражей, отсутствие роста аудитории электронных СМИ является свидетельством скорее несоответствия информационного продукта запросам аудитории. При этом очевидно, что электронные СМИ являются лидерами — как показывают результаты исследования Центра социологии и региональной политики ПсковГУ, о ситуации в регионе большинство жителей области узнает из новостных лент Интернет-СМИ и ТВ.

Такова общая картина происходящего на рынке псковских масс-медиа и их взаимодействия с властью в исторической ретроспективе. Совершенно очевидно, что здесь есть повод для размышлений и серьезного анализа ситуации. В ближайшее время мы продолжим разговор на обозначенные сегодня темы и, отталкиваясь от результатов исследования Центра социологии и региональной политики ПсковГУ, детально разберем различные сегменты рынка масс-медиа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
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