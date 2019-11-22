Общество

Псковские медиа: Новые формы коммуникации (новые медиа)

Псковская Лента Новостей продолжает цикл публикаций, посвященных современному состоянию медиапространства Псковской области. Ранее мы рассмотрели формат взаимоотношений региональной власти и масс-медиа, выяснили, какие медиа, по мнению псковичей, заслуживают доверия.

Также мы проанализировали степень влияния региональных СМИ на ход общественно-политического процесса, принятие управленческих решений.

В этой публикации мы рассмотрим современные тренды в медиапространстве, появление и развитие т.н. «новых медиа», их место в общественно-политической жизни региона.

Разобраться в сути происходящих процессов, и в отношении к ним псковичей, нам помогают результаты комплексного исследования, проведенного в июле-сентябре 2019 года экспертами Центра социологии и региональной политики Псковского государственного университета - первого за продолжительное время профессионального изучение рынка псковских средств массовой информации. Для получения достоверных результатов социологами было опрошено 600 жителей Пскова и 100 экспертов - представителей исполнительной и законодательной власти регионального и муниципального уровня, руководителей государственных, некоммерческих организаций и бизнес-структур.

Прежде всего необходимо разобраться в терминологии. Что представляют собой «новые медиа» как социальное явление? В чем их принципиальное отличие от «традиционных СМИ»? Смогут ли они уже в ближайшее время полностью заменить собой наиболее популярные сегодня медиаформаты или же «мода на телеграм-каналы» окажется очередным кратковременным трендом?

После так называемой, второй цифровой революции, мы наблюдаем стремительную трансформацию медиаресурсов, благодаря все более глубокому проникновению компьютеров и интернета в повседневную жизнь. На наших глазах происходит системное перераспределение каналов получения информации. Все дальше и глубже в нашу жизнь проникают так называемые социальные сети, интерактивные площадки и мессенджеры.

Фактически «новые медиа» - это новый формат существования средств массовой информации, постоянно доступных на цифровых устройствах и подразумевающих активное участие пользователей в создании и распространении контента.

Этот формат стал доступным в первую очередь благодаря смартфонам, которые в наши дни являются средством мобильной и оперативной коммуникации человека с окружающим миром. Смартфон предоставил возможность персональной доставки информационного контента до конечного потребителя, минуя различных посредников, цензоров, редакторов доминирующих в традиционных каналах коммуникации. Сегодня, чтобы обладать необходимой информацией, совершенно необязательно смотреть выпуски новостей по ТВ или безвылазно «сидеть» на интернет-порталах - достаточно иметь подписку на необходимые ресурсы, которые сами доставят информацию в твой смартфон. Возможно, пройдет не так много времени, и информация будет доставляться уже напрямую в человеческий мозг, посредством имплантированных чипов или какой-то другой технологии…

Но пока все сказанное - не более чем «глянцевая картинка», своего рода идеальный образ мира будущего. Реальность же заставляет нас спуститься с небес на землю. Особенно это касается развития «новых медиа», которые работают на региональном информационном пространстве.

Отталкиваясь от проведенного исследования следует признать, что «новые медиа» как источник информации о процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона, постепенно входят в нашу жизнь. Но учитывая структуру населения нашего региона, происходит это далеко не столь стремительно как в мегаполисах. Конечно же, граждане редко когда пользуются единственным источником получения важной для себя информации, предпочитая использовать как традиционные масс-медиа, так и новые форматы. При этом более 50% опрошенных заявили, что именно различные сообщества и группы в social media стали для них одним из предпочтительных источников получения информации. Таким образом «новые медиа» сегодня уже обгоняют практически все иные каналы доставки контента, кроме новостных лент интернет-СМИ, которые все еще прочно удерживают лидерство - среди предпочитаемых источников получения информации их назвали почти 89% опрошенных.

Практически каждое региональное СМИ сегодня имеет собственные группы в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. В последнее время становится модным использовать также Instagram как способ коммуникации с целевой аудиторией. Примечательно, что доминирует в первую очередь более «народная» сеть ВКонтакте - именно здесь СМИ имеют самые большие группы. У некоторых псковских медиа такие группы насчитывают более 60 000 подписчиков, что очень достойно для регионального медиаресурса.

Однако именно Facebook стал площадкой политически активной части местного сообщества. Здесь значительно меньше аудитория, но именно тут разворачиваются самые острые обсуждения общественно-политической повестки, комментируются большинство публикаций ведущих СМИ, и сами авторы стараются выкладывать свои материалы на личных страничках.

Таким образом, сращивание СМИ и соцсетей продолжает набирать обороты. В то же время псковские медиа являются, в некотором смысле, заложниками ситуации. Дело в том, что все без исключения социальные сети ориентированы прежде всего на удержание потребителя внутри сети вообще и на конкретной странице в частности. СМИ же нуждаются в переходах по прямой ссылке со страницы в социальной сети на основной ресурс. Где аккумулировать читателей: на основном ресурсе или же в своей группе социальной сети Facebook (ВКонтакте) - это практически неразрешимая дилемма для современных масс-медиа. Разные СМИ решают ее различными способами, но очевидно, что идеального соотношения тут добиться невозможно в принципе.

Особняком в ряду «новых медиа» стоит мессенджер Telegram, совершенно бесплатно предоставляющий возможность любому желающему завести собственный анонимный канал и использовать его по любому назначению. Очень удачно появление Telegram совпало с очередным витком наступления системы на гражданские права и свободы, в том числе свободу слова. Многим показалось, что при помощи нового мессенджера можно без особых усилий обходить эти государственные запреты и безнаказанно производить и публиковать контент любого содержания.

При этом Псковская область достаточно долгое время оставалась на периферии модного тренда. В политическую жизнь региона анонимные телеграм-каналы стремительно ворвались только в начале 2018 года. На первых порах они росли как грибы после дождя. Анонимными быть не очень получалось, тем более, что некоторые политически невоздержанные граждане на волне энтузиазма заводили сразу несколько телеграм-каналов.

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Государство довольно быстро осознало «глубину проблемы». Понимая, чем в перспективе может грозить неконтролируемое распространение нового ресурса, оно приложило значительные усилия для запрещения Телеграма. Однако все усилия Роскомнадзора не только не привели к ликвидации мессенджера в России, но и неизбежно породили т.н. «эффект Стрейзанд». И пока ведомство тщетно пыталось различными способами блокировать Телеграм, мода на анонимные каналы достигла своего апогея. Еще немного, и можно было бы, перефразируя Ленина, сказать, что «каждая кухарка должна завести собственный телеграм-канал».

Анализируя псковский сегмент политического Telegram, весной-летом 2018 года действительно казалось, что за этим - будущее. Не секрет, официальные зарегистрированные СМИ, независимо от формата, сегодня могут позволить себе далеко не все, что думают. Не ровен час, подпадешь под какой-нибудь из бесчисленных «законов Клишаса», а то и вовсе окажешься в рядах оправдателей терроризма и экстремизма. На этом фоне анонимные телеграм-каналы, находясь по сути вне правового поля, были практически полностью избавлены от государственной «заботы и попечения» и могли публиковать контент без каких-либо ограничений. За первый год в регионе появилось несколько десятков политпроектов в Telegram с самыми замысловатыми названиями. При этом телеграмм-каналы активно пытались использовать и власть, и оппозиция, и СМИ, и так называемые политические фрики.

В самых радикальных прогнозах речь заходила даже о том, что анонимные телеграм-каналы в ближайшие год-два полностью вытеснят официальные СМИ из регионального медиапространства.

Этим прогнозам было не суждено оправдаться. Большинство телеграмм-каналов умерли в течение нескольких месяцев существования. Другие анонимные каналы влачат жалкое существование, пытаясь найти какой-либо эксклюзив, не попавший в официальные СМИ, занимаясь по сути генерированием фейк-ньюз, конспирологичеких версий, ангажированным комментированием новостей региональной политической повестки, почерпнутых как раз из реальных медиа.

Однако дискуссия о роли и месте телеграм-каналов в общественно-политической жизни региона продолжается. Кто-то по-прежнему считает, что в условиях «схлопывания» политического процесса и дальнейшего прессинга государства в отношении официальных СМИ, именно у анонимных каналов появляются отличные перспективы для роста и развития. Другие склонны полагать, что политический Telegram оказался обычным модным трендом, время которого постепенно уходит.

Чтобы разобраться в истинном положении вещей, специалисты Центра социологии и региональной политики ПсковГУ в ходе исследования приняли решение проанализировать псковский сегмент общественно-политических телеграм-каналов. Выяснилось, что степень их проникновения в жизнь региона как минимум сильно преувеличена. Как следствие, уровень доверия к ним пока оставляют желать лучшего. Обычные граждане в основной массе оказались не в курсе существования псковских политических телеграм-каналов. Менее 6% респондентов смогли уверенно назвать хотя бы один ресурс.

В отличие от обычных граждан, опрошенные в ходе исследования эксперты оказались в курсе псковских политических телеграм-каналов, но пока не готовы считать их серьезным самостоятельным источников информации. Рейтинги даже самых известных ресурсов здесь достаточно невысокие. Чаще других эксперты называли телеграм-канал Псковской Ленты Новостей (12% опрошенных) и «Псковской губернии» (около 10%), что объясняется прежде всего тем, что оба издания давно на слуху и известность СМИ автоматически переносится на телеграмм-канал. В любом случае, как мы видим, это не те цифры, чтобы говорить о серьезном глубоком проникновении телеграм-каналов на региональный рынок масс-медиа. Соответственно и о влиянии как отдельных каналов, так и псковского политического Telegram в целом говорить сегодня не приходится.

Почему же псковский политический Telegram постигла в целом незавидная судьба? Можно выделить три основных причины фиаско анонимных-телеграм-каналов.

Во-первых, региональная общественно-политическая жизнь, мягко говоря, не очень насыщенна, все происходит инерционно и предсказуемо. Инсайды и эксклюзивы добыть крайне сложно даже официальным СМИ. Что уж говорить об анонимных игроках. И если этот инсайд появляется, сразу ясно откуда он появился, кому выгодно «слить» эту информацию, а значит становится сразу понятно на кого работает этот «анонимный канал».

Во-вторых, с первых дней своего существования, анонимные телеграм-каналы продемонстрировали свою абсолютную ангажированность, склонность к прямолинейной контрпропаганде и оскорблению оппонентов. Как следствие, почитать подобные сообщения политизированной публике, может быть и забавно, но доверия к подобной информации мизерное.

В-третьих, анонимные телеграм-каналы освещают крайне узкий сегмент региональной жизни, так как исключительно фокусируются на скандалах и конфликтах местной политики, а эта тематика интересна только очень ограниченной аудитории.

Наконец, большинство анонимных телегам-каналов изначально были созданы на голом энтузиазме, на волне модного тренда. Их авторы, вероятно, не имели никакого представления о том, что же они будут делать дальше, когда выборы закончатся, инсайды иссякнут, и какой контент предлагать подписчикам в режиме ежедневного функционирования. Как известно, энтузиазм - явление кратковременное. Не будучи подкрепленным «материально» (в данном случае правильной стратегией развития и интересным контентом), энтузиазм быстро улетучился.

Напомним, как выглядел этот ландшафт чуть более года назад. В частности в Пскове существовали такие телеграм-каналы как «Воробей», «Скобаристан», «Скобария», «Довмонтова грамота», «Из жизни АПО». Был даже телеграм-канал «Iwan Tsetserskiii». Он появился несколько позже остальных, зато в процесс «раскачивания лодки» включился настолько активно, что пресс-служба тогдашнего главы города вынуждена была выступить с официальным заявлением, что данный телеграм-канал - фейковый и к реальному Ивану Цецерскому не имеет никакого отношения. Ни один из этих каналов сегодня не существует.

В результате полностью провалилась попытка псковского политического Telegram конкурировать с официальными СМИ.

Казалось бы, лишенные самых разных условностей, анонимные каналы будут оперировать инсайдерской информацией, предлагать качественную аналитику процессов, без оглядки на Роскомнадзор называя вещи своими именами, и тем самым начнут постепенно перетягивать политически активную аудиторию на собственные ресурсы. Так или иначе, этого не произошло.

Более того, исходя из наблюдения за генезисом местных телеграм-каналов, складывается полное ощущение, что уже и не произойдет. Виной тому - практически полное отсутствие интересного и актуального контента у всех без исключения ресурсов. Их авторы, лишенные доступа к инсайдерской и просто социально-значимой информации, оказались неспособны генерировать собственный информационный продукт. Вместо этого они заняты, по большей части, репостами новостей, опубликованных сторонними ресурсами. При таком подходе нет никакой возможности оказывать влияние на политическую ситуацию в регионе.

В этом аспекте следует обратить внимание на историю телеграм-каналов, аффилированных с администрацией Псковской области. Если коротко, то это - история невнятного рождения и скоропостижной смерти. Первыми почти одновременно в марте 2018 года появились каналы «Скобария» и «Скобаристан», из которых недвусмысленно торчали уши политико-медийного блока областной администрации. Логично было предположить, что данные ресурсы будут использоваться в том числе для вбрасывания в медиапространство инсайдерской информации. Но на свою беду, именно в этом деле они продемонстрировали полную профнепригодность, в связи с чем публика оперативно утратила к ним интерес. Им на смену был создан канал «Из жизни АПО». Автор канала обещал регулярно публиковать интересные, в том числе пикантные подробности из жизни чиновников - да так в итоге ничего и не опубликовал. Опустим ряд еще более скоропостижных фейлов областной власти найти себя в псковском политическом Telegram - они и вовсе не заслуживают внимания.

В наши дни администрацию области представляет канал «Псковский правдоруб». Впрочем, представляет - это будет большим преувеличением. Посты в канале публикуется редко и нерегулярно. Но «болезнь» все та же - практически полное отсутствие заслуживающей внимание инсайдерской информации убивает к каналу всякий интерес.

Еще одна «ахиллесова пята» псковских анонимных телеграм-каналов - практически полное отсутствие качественной подачи контента. Формат мессенджера предъявляет специфические требования к написанию текста, но большинство авторов, очевидно, этого не понимают. Каналы страдают от нерегулярной и бессистемной публикации сообщений. Непосредственно контент часто подается «скучно и беззубо».

Тем не менее, есть примеры достаточно успешного становления и развития анонимных телеграм-каналов. Впрочем, анонимность в данном случае более чем условна.

По результатам исследования Центра социологии и региональной политики многие, вероятно, ожидали увидеть уверенное лидерство телеграм-канала «Псковской губернии», поскольку номинальное число их подписчиков значительно превышает таковое у ближайших конкурентов. Авторы исследования, очевидно, не ставили задачу объяснить данный феномен. Мы же попробуем сделать такое предположение. Не секрет, что все ресурсы «Псковской губернии» так или иначе аффилируются с известным псковским политиком Львом Шлосбергом, чей круг общения выходит далеко за пределы региона. Соответственно аудитория читателей, в том числе телеграм-канала «Псковской губернии», в значительной степени общероссийская и отчасти даже зарубежная. Число же псковских потребителей контента данных ресурсов вполне сопоставимо с их прямыми конкурентами из телеграм-каналов псковских сетевых информационных агентств. По этой причине, как нам представляется, в рейтинге, составленном по результатам опроса экспертов, телеграм-канал «Псковской губернии» занял только 2-е место, немного уступив каналу Псковской Ленты Новостей.

В этом смысле решение редакции газеты сделать ставку именно на телеграм-канал как основной ресурс представляется сегодня, по меньшей мере, опрометчивым. Мы уже отмечали, что «Псковская губерния» ранее, на протяжении многих лет, не без оснований претендовала на то, чтобы занять в региональном медиапространстве ту нишу, которую на федеральном уровне занимали такие издания, как «КоммерсантЪ» и «Ведомости». Фактически этот формат сегодня принесен в жертву в угоду развития именно собственного канала в Телеграм. Получится ли его развить в серьезный медиаресурс - очень большой вопрос.

Подводя итог, следует признать, что псковский политический Telegram находится в состоянии стагнации, прежде всего по причине кризиса идей и непонимания перспектив. Появившийся на волне энтузиазма в 2018 году, он не получил необходимых условий для дальнейшего развития. Отчасти виной тому - отсутствие активного политического процесса в регионе. Нет борьбы за ресурсы и влияние. Серьезный бизнес давно уже по возможности сторонился псковской политики, а в последнее время и вовсе старается держаться от нее подальше. Естественно, что ни у кого сегодня нет желания серьезно инвестировать в собственный анонимный канал ради достижения политических целей.

Есть ли хотя бы микроскопический шанс у псковского политического Telegram трансформироваться во влиятельный региональный медиаформат? Вполне может быть, что есть, но вряд ли мы увидим положительные сдвиги в ближайшее время. Какая политическая жизнь - такая и политическая аналитика. Появится хоть какое-то конкурентное поле, зачатки политической борьбы, вернется бизнес в политику - тогда, вероятно, будет шанс у псковских политических телеграм-каналов или у тех, кто придет им на смену.

А пока, псковский политический Telegram оставляет лишь чувство легкой досады и ощущения упущенных возможностей.