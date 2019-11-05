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Среди конкурсанток «Мини Мисс 2019» есть певица, футболист и юнармеец

Десять юных псковичек выступят с сольными номерами в финале детского городского конкурса красоты и таланта «Мини Мисс 2019», который состоится 15 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, сейчас участницы конкурса репетируют общий танец.

Познакомимся с первой пятеркой конкурсанток:

1. Германика Донгак, 7 лет, учится в лицее «Развитие»

Германика учится играть на фортепьяно. В свободное время очень любит заниматься рисованием, лепкой из пластилина, играть в бадминтон. Мечтает много путешествовать, особенно в Америку.

Решила выступить на конкурсе, чтобы побороть страх перед публикой, посмотреть на других участниц и показать себя.

2. Алисия Дубровина, 8 лет, учится в ППК в хореографическом классе второй год.

У Алисии очень много увлечений: ролики, лыжи, плавание, фитнес, танцы, женский футбол.

Дома много рисует, делает поделки. Безумно любит животных! Одно время хотела стать ветеринаром. Сейчас ее цель - стать стоматологом. А на конкурс пришла, чтобы стать увереннее в себе, а также показать себя и получить оценку своим умениям.

3. Яна Мартынова, 6 лет, ходит в детский сад № 9

Яна – самая юная участница конкурса! Занимается айкидо, танцами, гимнастикой. Учится в модельной школе «Sigma». Мечтает стать принцессой, на конкурс пришла за победой.

4. Арина Попова, 7 лет, учится в ПИЛГ в лингвистическом классе.

Арина занимается вокалом и художественной гимнастикой, увлекается изучением английского языка, рисованием.

Пришла на конкурс, чтобы проявить себя в чем-то новом, показать свои умения и таланты, получить интересный опыт, приобрести новых друзей.

5. Мария Полянская, 10 лет, учится в лицее «Развитие».

Мария занимается в музыкальной и художественной школах, посещает Центр «Патриот» и гордится тем, что является юнармейцем. Постоянно участвует в различных конкурсах, мероприятиях. Может сама испечь булочки, проехаться на коне, очаровать своей улыбкой, считает себя настоящей леди. Мечтает стать полицейским и защищать Родину.

Конкурс - это превосходная возможность проявить себя, найти друзей, приобрести бесценные знания и опыт. Для Марии участие в конкурсе означает быть красивой, талантливой и снаружи, и внутри себя, показать свою женственность и осуществить мечту быть Мини Мисс!

О второй пятерке претенденток на титул «Мини Мисс 2019» читайте в следующих статьях.

Организатор конкурса – спортивный клуб «S-Fitness» и «Супер-фитнес». Информационные партнеры мероприятия – Псковская Лента Новостей и телеканал «Первый Псковский»

Спонсоры конкурса: Сеть ателье «Ловкий портной», Kolibri flowers - служба доставки цветов и подарков в Пскове, рекламно-производственная фирма «Прайм», студия «Contur_pro».

Визажисты проекта - Марина Тращенкова и Лидия Дэвальд, фотограф Татьяна Родина.

Также все подробности о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте ПЛН, в официальной группе клуба в ВК https://vk.com/s_fitness_pskov . Адрес клуба «S-Fitness»: г.Псков, ул.Рокоссовского 16, тел.: 55-77-75.