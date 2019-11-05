Общество

Состоялся полуфинал конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019»

В прошлую субботу, 2 ноября, у 15-го юбилейного конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» состоялся полуфинал.



Организаторы отмечают, что все девушки получили приставку финалистки.



После нескольких дефиле, в том числе и в купальниках, девушки вышли на сцену в вечерних нарядах, чтобы подвести итоги.

Свои замечания и пожелания высказали члены жюри - певица Джана, исполнительный директор модельного агентства «Дива Моделс» Татьяна Семенова, мисс Псков - 2018 Елизавета Черноок и вице-мисс Псков-2016 Лидия Можаева.

Зрители также подвели свои итоги. По их мнению, победительницей в номинации «Мисс Акваполис» стала Анастасия Резник.



Впереди у девушек напряженный месяц подготовки перед финалом конкурса.



фото Татьяны Родиной